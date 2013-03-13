ساخت 35 هزار متر مربع فضای اداری در دادگستری گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان صبح چهارشنبه در نشست تقدیر از عوامل اجرایی دست اندر کار سفر رئیس قوه قضاییه به استان گفت: در شورای عالی مسئولان قضایی که با حضور رئیس قوه قضاییه و مسئولان بلند پایه قضایی کشور در گرگان برگزار شد پیشنهاد اختصاص حدود هشت میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و سازهای عمرانی در حوزه های قضایی استان را مطرح کردیم که با کلیات آن موافقت شد.

وی با بیان این که از سال 86 روند توسعه فضاهای اداری در بخش اداری استان سرعت گرفته است افزود: ساخت و سازها به حدی بود که فضای اداری دادگستری های استان با رشد 250 درصدی از 10 هزار و 500 مترمربع در آن سال به بیش از 35 هزار مترمربع در سال جاری رسید.

وی تصریح کرد: افزایش فضاهای اداری علاوه بر تعدیل تراکم مراجعین به محاکم ، فضای کار برای کارکنان قضایی و اداری استان را نیز به منظور رسیدگی به دعاوی، مناسب کرده است.

فاضلیان، اعتبار 15 میلیارد ریالی برای ساخت خانه های سازمانی ، کمک 8 میلیارد ریالی برای ساخت دادگاه عمومی بخش داشلی برون و اعتبار 40 میلیارد ریال برای احداث ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان را از جمله ره آوردهای سفر رئیس قوه قضاییه به استان برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود از تلاش خالصانه وشبانه روزی کارکنان قضایی و اداری دادگستری و سازمان های وابسته استان در طول سفر رئیس قوه قضاییه قدردانی کرد و گفت : همکاران ما باید همان گونه که شایستگی و توانمندی های خود را در این ایام ثابت کردند برای تامین امنیت و عدالت مردم نیز همه توان خود را به کارگیرند.

احمد فاضلیان با بیان که رسالت اصلی ما در دستگاه قضایی احقاق حق مظلومان است افزود: باید از این پس نیز همچون گذشته برای عمل به این وظیفه دینی و وجدانی خود تلاش کنیم.