غفلت هیچ راننده ای پذیرفتنی نیست/ پلیس تمام قوایش را برای رصد جاده ها به کار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خسرو کوثری پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری مانور نوروزی نیروی انتظامی استان کرمانشاه گفت: با توجه به اینکه سال گذشته در تصادفات حدود 36 درصد تلفات جانی داشته ایم، امسال با استفاده از تمام نیروهای سیار و گشت های نامحسوس نظارت کامل بر جاده ها خواهیم داشت.

وی افزود: کاهش سرعت و آرامش در سفر در این طرح هدف اصلی و مد نظر ماست و امیدواریم که مردم در این زمینه نهایت همکاری را داشته باشند.

کوثری ضمن امیدواری از رشد رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در نوروز آینده گفت: امیدواریم امسال نیز با استفاده از تمام تجهیزات زمینه سفری بی خطر را برای مردم فراهم کنیم و سالی بهتر از سال های گذشته در این زمینه پیش رو داشته باشیم.

وی گفت: امیدواریم در نوروز آینده شاهد ایجاد سفر ایمن و تحقق و عینیت بخشیدن به شعار امسال پلیس، که عبارت است از "کاهش سرعت، آرامش سفر، اشتباه کوچک مساوی با حادثه بزرگ" باشیم.

فرمانده انتظامی پلیس راه استان کرمانشاه افزود: ما با حضور تیم های آشکار و نهان و با استفاده از تجهیزات مدرن در مرحله اول مدیریت سفر را در نظر داریم.

وی سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، عدم استفاده از کمربند ایمنی برای تمام سرنشینان اتومبیل، استفاده از تلفن همراه، دنده عقب گرفتن در جاده ها، استفاده از کلاه ایمنی برای موتور سواران و کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی را از دستور کارهای پلیس در استان کرمانشاه برشمرد.

کوثری گفت: رانندگان تمام دقتشان را به کار گیرند چرا که از کوچکترین غفلت راننده خاطی نخواهیم گذشت.

فرمانده انتظامی پلیس راه استان کرمانشاه در پایان گفت: تست اعتیاد برای تمام رانندگان انجام شده و اگر راننده ای مرتکب این تخلف شود گواهی نامه او باطل می شود.

در ادامه حسن فدایی مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: در پی رسالت خود در پایان هر سال اداره کل راه و شهرسازی با آمادگی کامل و همکاری پرسنل راهور استان در ایام نوروز به مردم خدمات رسانی می کند.

