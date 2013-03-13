اگر مسئولان دعوا نکنند دشمن هیچ کاری نمی تواند انجام دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدی مقدم صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در یاسوج افزود: نیات و تلاشهای دشمن برای ضربه به جمهوری اسلامی آشکار است و دست آنها در زمینه ها مختلف رو شده است.

وی بیان کرد: امروز رسانه های خارجی در نازلترین سطح اعتماد مردم هستند و نظرسنجی ها گویای این مسئله است.

احمدی مقدم تصریح کرد: هم اکنون اعتماد مردم به رسانه ملی و سایر رسانه های کشور و نخبگان در اوج است و این اعتماد موجب شکست زودهنگام نقشه های دشمن برای انتخابات آتی شده است.

وی از آمادگی کامل برای برگزار انتخابات در سال 92 خبر داد و گفت: شک نکنید پرشورترین انتخابات را در سال 92 خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: پتانسیل دشمنان در دشمنی با ملت ایران رو به اتمام است و عقب نشینی سیاسی آنها ناشی از همین مسئله است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور افزود: دشمن وقتی حضور با شکوه مردم را به رغم مشکلات اقتصادی در راهپیمایی 22 بهمن مشاهده کرد، بیش از پیش به شکست توطئه ها و نقشه های خود پی برد.

کاهش50درصدی زورگیری در کشور

احمدی مقدم همچنین از کاهش 50درصدی زورگیری در کشور پس از اعدام دو زورگیر خبرداد و گفت: سرعت عمل در کشف، دستگیری و محاکمه زورگیران در این کاهش بسیار موثر بوده است.

وی بیان کرد: در سال آینده هم با تعامل و همکاری هرچه بیشتر پلیس، قوه قضائیه و مردم شاهد کاهش اینگونه جرائم در کشور خواهیم بود.

وی همچنین از کاهش نزاعها و تبعات منجر به آن از جمله قتل خبرداد و گفت: در سالجاری میزان نزاع و قتل پایینترین میزان طی14 سال گذشته بود.

احمدی مقدم عنوان کرد: با توجه به رشد سالانه جمعیت کشور، این آمار بسیار مطلوب است.

وی با بیان اینکه ارتقای سطح فرهنگ عمومی و تشدید مقررات موجب کاهش نزاع های دسته جمعی شده است، گفت: خشکسالی ها یکی از علتهای نزاع در برخی مناطق از جمله این استان بوده که با بارندگی های فراوان و فراگیر این معضل کاهش می یابد.