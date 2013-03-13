کاهش 7 درصدی نرخ بیکاری در استان البرز/میزان شهرنشینی ۹۰ درصد افزایش یافت

امیر یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مجوز فعالیت شهرک صنعتی غیر دولتی سیمین دشت و شهرک صنعتی هشتگرد صادر شده است، اظهار داشت: مشکلات ۲۵۰ واحد تولیدی به صورت موردی بررسی شد که هر کدام چند مشکل داشته‌اند که به مشکلات بانکی، معوقه و درخواست وام، بیمه مالیات، آب و برق و گاز رسیدگی شد و عمدتاً مشکلاتشان کاهش پیدا کرد.



در بخش اقتصادی برای اولین بار بود که شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی تشکیل شد و تاکنون سه جلسه آن نیز برگزار شده است و این امر سبب شده تا ارتباط خوبی بین بخش خصوصی و دولت ایجاد شود و مشکلات آن‌ها مطرح و راهکار‌ها با همفکری خود بخش خصوصی انجام شوند.

ایجاد ۱۱۵ هزار شغل در استان البرز

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز ادامه داد: تعهد ایجاد اشتغال استان البرز که توسط دولت مشخص شده ۹۲ هزار و ۱۲۱ شغل است ولی اشتغال ایجاد شده تاکنون ۱۱۵ هزار و ۶۲۲ شغل بوده و رشد ۲۶ درصدی نسبت به کل تعهد داشته‌ایم.

یزدی با بیان اینکه حدود ۱۶ هزار مجوز مشاغل خانگی طی سال ۹۰ و ۹۱ صادر شده است، اضافه کرد: در ارتباط با حوزه سرمایه گذاری اقدامات خوبی انجام شده است و رشد سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی استان ۱۳۰ میلیارد دلار بوده که ۷۵ میلیارد دلار آن جذب شده است و سرمایه جذب شده در بخش گردشگری ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۷ منطقه نمونه گردشگری در البرز وجود دارد، که از این تعداد ۱۰ منطقه موافقت نامه اصولی و جذب سرمایه گذار داشته و ۵ منطقه مصوبه کارگروه است، تصریح کرد: حجم کل سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری استان ۱۸ میلیارد تومان بوده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید، صنعت و کشاورزی کارگروه ستاد تسهیل در سال جاری ۹ جلسه داشته که عمده آن در ۶ ماهه دوم سال اتفاق افتاده که اکثر این جلسات در شهرک‌های صنعتی برگزار شده و در این جلسات مجوز فعالیت رسمی چند شهرک صنعتی صادر شده است.

وی ادامه داد: شهرک دارویی برکت واقع در ساوجبلاغ که در سطح خاورمیانه بی‌نظیر است حدود یک هزار میلیارد تومان در فاز نخست آن سرمایه گذاری خواهد شد.

یزدی افزود: سه کارگروه در این شورا تشکیل شده که مشکلات بخش خصوصی را در بین دو جلسه بررسی می‌کنند و در جلسه بعدی برای مشکلات تصمیم گیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۶ جلسه کارگروه اقتصادی استانداری برگزار شده است، اضافه کرد: در این کارگروه مشکلات لاگون شهرک صنعتی اشتهارد، هتل و... مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز افزود: ۴ شورای بانک‌ها تشکیل شده که مسئولیت این کارگروه با استاندارد است و تاکنون این کارگروه ۴۳ مصوبه داشته است که مصوبات در خصوص کمیته تسهیلات بنگاه‌های زودبازده، واگذاری اختیاری تسهیلات داخل، ضمانت‌های بانکی، طرح‌های متقاضیان مشاغل خانگی و ارائه تسهیلات، تشویق کردن سرمایه گذاری به انتقال حساب بانکی به البرز بوده است.

وی با بیان اینکه ۶ جلسه ستاد تنظیم بازار تا کنون برگزار شده که ۴۳ مصوبه داشته است، اضافه کرد: مجمع امور صنفی استان شکل گرفت و بازرسی تشدید شده و گشت‌های مشترک تقویت شده اند.

ذخیره سازی ۲۰ هزار تن نهاده دراستان البرز

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز با اشاره به اینکه ۲۰ هزار تن نهاده تا امروز در استان البرز ذخیره سازی شده است، اظهار داشت: هم اکنون پایانه راه آهن فعال شده است که نهاده‌ها از بنادر به استان حمل و ذخیره سازی می‌شوند.

یزدی تاکید کرد: در خصوص کالای اساسی هیچ مشکلی نداریم و به میزان کافی کالای اساسی ذخیره سازی شده است و برای مرغ سازمان صنعت و معدن استان و امور صنفی اعلام کردند که از لحاظ تامین نیاز بازار هیچ مشکلی ندارند.

پخت نان نباید با حرارت مستقیم صورت گیرد

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز با بیان اینکه پخت نان نباید با حرارت مستقیم صورت گیرد، گفت: در کارگروه آرد و نان بحث‌های خوبی برای بالا بردن آرد و نان صورت گرفت و به استفاده از آرد مطلوب تاکید شد که متاسفانه برخی از نانوانی‌ها آرد نان لواش را برای سنکگ استفاه می‌کردند و همچنین بر پخت نان به صورت حرارت غیر مستقیم تاکید شده است.

۷۰ درصد گندم تهران را استان البرز تامین می‌کند

وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد گندم تهران توسط استان البرز تامین می‌شود، اضافه کرد: ۱۹ کارخانه تولید آرد در استان فعال هستند که رتبه خوبی را از این بابت داریم.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز تصریح کرد: ۷۰ هزار تن تولید گندم سالانه در استان البرز صورت می‌گیرد که بهترین نوع گندم است و ۷۵۰ هزار تن ظرفیت سیلوهای گندم این استان است.

وی با بیان اینکه یکی از کارگروه‌های مهم کارگروه صادرات غیر نفتی است، اضافه کرد: بحث‌های مختلف از جمله در خصوص احدث پایانه صادراتی محصولات کشاورزی، شکل گیری شرکت صادراتی است که توسط بخش خصوصی در این کارگروه دنبال شده است.

۸۰ درصد ماکارونی مورد نیاز کشور توسط استان البرز تامین می‌شود

یزدی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد ماکارونی مورد نیاز کشور توسط استان البرز تامین می‌شود، ادامه داد: یک تعرفه ممنوعیت ۵۰ درصدی برای صادرات ماکارونی وضع شد که با تصمیم گیری به موقع این تعرفه از ۵۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد.

وی گفت: صادرات غیر نفتی استان البرز از لحاظ ارزش ۳۲۲ و ۲ دهم درصد و ۷۰۵ و سه دهم درصد از نظر وزن رشد داشته است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز با بیان اینکه ۱۳ شهرک صنعتی در استان البرز فعال هستند، گفت: عمده کالای صادرات غیر نفتی استان به میزان ۶۶ درصد به پاکستان، ۱۲ و هفت درصد به عراق، ۱۰ درصد به افغانستان، ۵ و هفت درصد به انگلستان، ۲ و ۹ دهم درصد به ترکمنستان صادر شده است.

وی گفت: صادرات کل کالا‌ها طی ۱۰ ماه سال جاری ۳۵ هزار و ۸۲ تن به ارزش ۱۸ هزار دلار بوده است و بیشترین صادرات فلزات معمولی و چدن، آهن و.. بوده است.

مصرف روزانه ۱۳۰ تن مرغ در استان البرز

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی ۲۰ جلسه ستاد توسعه کشاورزی تشکیل شده است، اضافه کرد: مصرف مرغ روزانه استان البرز ۱۳۰ تن و مصرف آرد در ماه ۱۷ هزار تن است.

نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال ۳۷ و سه دهم درصد بوده است

یزدی با بیان اینکه مشارکت اقتصادی به معنای نسبت جمعیت شاغل به جمعیت فعال است، اضافه کرد: نرخ مشارکت اجتماعی بیشتر در برنامه ریزی‌ها استفاده می‌شود که نرخ مشارکت اقتصادی استان البرز ۳۷ و سه دهم درصد بوده که تقریباً به نرخ متوسط کشوری ۳۷ و نیم درصد است نزدیک بوده و حدود دو دهم درصد با این عدد فاصله دارد.

جمعیت باسواد استان البرز یک میلیون و ۹۸۱ نفر است

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز ادامه داد: جمعیت باسواد یک میلیون و ۹۸۱ هزار و ۷۸۶ نفر یعنی معادل ۹۰ و ۲۳ دهم درصد جمعیت است.

وی تصریح کرد: تعداد دانش آموختگان استان و فارغ التحصیلان ۲۵۰ هزار و ۲۳۰ نفر در سال ۹۰ بوده است که مجموعه فعال استان یعنی افراد شاغل تحصیل کرده ۷۹۹ هزار و ۳۲۷ نفر است.

یزدی با بیان اینکه حدود ۱۶۰ هزار نفر شاغل در بخش تولید صنعتی استان البرز داریم، گفت: در حال حاضر ۹ هزار و ۷۹ نفر شاهد و شهید، ۳ هزار و ۳۱۸ نفر آزاده، ۱۰ هزار و ۲۰۲ نفر جانباز تحت پوشش بنیاد شهید استان البرز هستند که از این تعداد سه هزار و ۷۹۵ نفر بالای ۲۵ درصد جانبازی دارند.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۰ و ۹۱ حدود ۴۰۷ هزار نفر دانش آموزان و ۱۴۰ هزار نفر دانشجو در دانشگاه‌های استان مشغول تحصیل بودند که از این عدد، ۲۶ درصد یعنی یک چهارم در دانشگاه آزاد مشغول تحصیل بودند و فارغ التحصیلان طی سال گذشته ۲۱ هزار نفر بوده اند.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز در خصوص تعداد تاسیسات و مکان‌های ورزشی فعال استان، اضافه کرد: در حال حاضر ۵۰ زمین و ۵۶۴ سالن ورزشی و ۵۹ استخر و زورخانه در سطح استان فعال هستند.

تشکیل و بررسی ۳ هزار پرونده یارانه در ۶ ماه سال جاری

وی گفت: در ۶ ماه نخست امسال حدود ۳ هزار پرونده جدید یارانه‌ای تشکیل و مورد بررسی قرار گرفت و سه هزار خانوار برای انجام امور یارانه‌ای به فرمانداری مراجعه و ۵ کمیسیون جدید در این راستا تشکیل شد.

یزدی با بیان اینکه در خصوص فناوری اطلاعات استان کارهای زیادی تا کنون انجام شده است، اضافه کرد: نتایج دولت الکترونیک، کاهش تردد، هزینه، رضایمندی شهروندان و کم شدن فساد در دستگاه‌ها است.

وی با اشاره به اینکه اکثر دستگاه‌های استان البرز مجهز به اتوماسیون اداری شده اند، گفت: سال گذشته به رقم همه محدودیت‌ها و مشکلات ۲ مرتبه فراخوان دفا‌تر پیشخوان را برگزار کرده‌ایم که هر کدام ۲ مرتبه تمدید شد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز ادامه داد: چند هزار درخواست در این رابطه ثبت شد و به ۱۲۰ درخواست تایید شده برای صدور پروانه رسیدگی شد که ۴۷ درخواست به مرحله صدور پروانه رسید.

وی اظهار داشت: دفتر منابع انسانی استانداری مربوط به طرح مهر آفرین و استخدام‌ها است که بر اساس مصوبات دولت به همه دستگاه‌ها اعلام شد و ایرادهایی از سوی مجلس گرفته شد و دولت اقدام به طرح اصلاح این طرح کرد و ما بر اساس اصلاحیه کار را انجام می‌دهیم.

نرخ بیکاری البرز ۷ درصد کاهش داشته است

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز گفت: نرخ بیکاری استان البرز از فصل پاییز سال گذشته تا فصل پاییز امسال حدود هفت درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: هم اکنون نرخ بیکاری استان البرز بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۱۴ و یک دهم درصد است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز تصریح کرد: نرخ بیکاری استان البرز در پاییز سال ۹۰ حدود ۲۰ و هفت دهم درصد بوده که در بهار سال جاری به ۱۶ و یک دهم درصد رسیده و در تابستان سال جاری به ۱۵ و یک دهم درصد رسید و در پاییز امسال به ۱۴ و یک دهم درصد رسید که این آمار رسمی است.

یزدی با اشاره به اینکه سال جاری با افزایش بسیار زیادی درآمد استان البرز ۵۸۰ میلیارد تومان پیش بینی شد، اضافه کرد: درآمد ۱۱ ماه گذشته استان البرز ۵۰۵ میلیارد تومان بوده است که ۹۵ درصد محقق شده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز ادامه داد: درآمد ۱۱ ماهه سال گذشته حدود ۷۵ میلیارد بوده که در مقایسه با ۱۲ ماه سال گذشته بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه درصد افزایش درآمد سال جاری نسبت به سال گذشته ۶۱ درصد است که رشد بالایی داشته است، اضافه کرد: در سالی که مشکلات مختلفی از جمله تحریم و... را شاهد بودیم ولی درآمد‌ها بالا بوده است.

یزدی تصریح کرد: در بخش تملک و دارایی کرج در سال ۸۹ حدود ۲۵۹ هزار میلیون ریال و در سال جاری ۶۶۱ هزار میلیون ریال بوده که جمعاً درآمد کرج طی سه سال گذشته ۱۴۰۰ هزار میلیون ریال بوده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز افزود: درآمد ساوجبلاغ در سال ۸۹ حدود ۱۳۹ هزار میلیون ریال، در سال جاری ۲۲۶ میلیون ریال و جمع سه سال گذشته ۵۶۷ میلیون ریال بوده است.

وی با بیان اینکه جمع درآمد در بخش تملک و دارایی نظرآباد طی سه سال گذشته ۳۹۸ هزار میلیون ریال بوده است، اضافه کرد: درآمد طالقان نیز در سال ۹۰ حدود ۷۹ هزار میلیون ریال و در سال جاری ۱۵۶ هزار میلیون ریال بوده که جمعاً طی سه سال گذشته ۲۶۵ هزار میلیون ریال شده است و برای اشتهارد نیز برای سال اول ۸۳ هزار میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است.

کمک ۲۴ میلیارد تومانی به شهرداری کرج

یزدی با اشاره به محل درآمد به امور مالیات‌ها و تقسیم آن در دو بخش روستایی و شهری، اضافه کرد: به شهرداری‌های استان ۵۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک کرده‌ایم که کمک به شهرداری کرج با ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است و کمک به دیگر شهرداری‌ها متناسب با جمعیت آن بوده است.

وی با بیان اینکه به طور کلی به روستا‌ها ۱۰ میلیارد تومان کمک کرده‌ایم، اظهار داشت: ۴۱ میلیارد تومان به شهرداری‌ها در سال گذشته و امسال ۵۳ میلیارد تومان کمک کرده‌ایم و همچنین در سال گذشته به دهیاری ها ۵ میلیارد تومان ولی امسال ده میلیارد تومان کمک کرده‌ایم.

۶۴ میلیارد تومان کمک به دهیاری و شهرداری‌ها

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز تصریح کرد: جمع کل کمک به دهیاری و شهرداری های استان البرز طی ۱۱ ماه گذشته ۶۴ میلیارد تومان بوده است.

رتبه دوازدهم البرز از نظر جمعیت در کشور

یزدی با اشاره به اینکه در بحث آمار کارهای بسیار خوبی انجام شده است، گفت: آمار کل استان جمع بندی و آماده شده است که هم اکنون جمعیت کل استان ۲ میلیون ۴۱۲ هزار و ۵۱۳ نفر است که استان البرز از لحاظ جمعیت رتبه دوازدهم را در میان دیگر استان‌های کشور دارد.

استان البرز سه دهم درصد مساحت کشور را دارا است

وی با بیان اینکه استان البرز سه دهم درصد مساحت کشور را دارد، ادامه داد: استان البرز دارای ۵ شهرستان، ۱۱ بخش، ۱۶ شهر، ۲۵ دهستان و ۳۹۳ آبادی است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز افزود: استان البرز کوچک‌ترین استان از نظر مساحت و از نظر جمعیت نیز رتبه دوازدهم کشور را دارد و بیشترین تراکم جمعیتی را بعد از تهران دارد.

میزان شهر نشینی البرز ۹۰ درصد افزایش داشت

یزدی با اشاره به اینکه جمعیت استان در هر کیلومتر ۴۷۱ نفر است، اضافه کرد: میزان شهرنشینی در البرز در سال ۸۵ حدود ۸۵ درصد بوده که در سال گذشته به ۹۰ و نیم درصد افزایش پیدا کرده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز اظهار داشت: عامل اصلی این اتفاق، مهاجرت و تبدیل شدن روستا‌ها به شهر‌ها است.

وی تصریح کرد: مساحت جنگلی استان البرز ۴ هزار و ۱۸۲، مراتع ۳۷۱ هزار هتکار و اراضی جنگلداری ۱۵ هکتار است.

یزدی گفت: در حال حاضر ۲۳ معدن فعال در سطح استان وجود دارد که برای ۴۶۳ نفر اشتغال زایی ایجاد کرده است و عمده این معادن شن و ماسه و سنگ تزیینی است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز افزود: ارزش تولیدات استان البرز در بخش معدن ۳۴۵ میلیارد ریال بوده است.

۱۱۱ جایگاه فعال سوخت در استان البرز

وی ادامه داد: تعداد عرضه سوخت فعال در استان ۱۱۱ جایگاه است و ۱۴ شهر از نعمت گاز برخوردار هستند و تا پایان نیمه اول سال ۹۲ پیش بینی شده به طالقان گاز رسانی انجام شود.

یزدی گفت: ۲۰۸ فقره جواز تاسیس کارگاه صنعتی با اشتغال ۴ هزار و ۲۸۰ نفر را داشتیم که ۷۵ جواز مربوط به واحدهای تولیدی صنایع غذایی بوده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز افزود: در سال گذشته ۵ هزار پروانه ساختمانی توسط شهرداری صادر شده که حدود ۹۴ درصد آن مربوط به مسکونی است.