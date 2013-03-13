بازی رایانه ای ترور دانشمندان هسته ای رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازی رایانه ای حادثه در تهران با حمایت مرکز توسعه ای فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال امروز رونمایی و آماده توزیع به بازار مصرف شد. این بازی رایانه ای با سبک اکشن سوم شخص و با سرمایه 400 میلیون تومانی توسط شرکت اورمزد پارسه تولید شده است که طولانی ترین بازی ایرانی با 7 ساعت بازی به حساب می آید.

در مراسم رونمایی از این بازی رایانه ای پدر شهید مصطفی احمدی روشن با اشاره به جنگ نرم که از سوی دشمنان انقلاب ایجاد شده است، خاطر نشان کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری استکبار جهانی می‌خواهد ثابت کند که بعد از انقلاب درهای علم، فرهنگ و تمدن به روی مردم بسته شده است که وظیفه سنگینی که به عهده قشر دانشجو و دانشمند کشورمان گذاشته شده، این است که در این جنگ پیروز میدان شوند.

وی تاکید کرد که در هر برهه ای از زمان دانشمندان ایرانی برنده این جنگ نرم خواهند بود.