اوج آمادگی ستاد تسهیلات نوروزی البرز به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایق آغازین روز چهارشنبه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان البرز متشکل از همه دستگاه های خدمت رسان با حضور مسئولان ارشد استانی در میدان امام خمینی(ره) بلوار سرداران، اوج صف آرایی و آمادگی خود را به منظور میزبانی از مسافران نوروزی در مانوری ویژه به نمایش گذاشتند.

اعلام آمادگی هریک از دستگاه های خدمت رسان از مسافران نوروزی و گردشگران عمده هدف برگزاری این مانور بود.

نیروی انتظامی(پليس راه، راهنمایي و رانندگي و ساير یگان های تحت امر)، جمعیت هلال احمر، آموزش و پرورش، شهرداری، اداره کل حمل و نقل پایانه ها، مرکز فوریتهای پزشکی، صدا و سیما، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به فراخور نیاز سایر دستگاه ها در زیرمجموعه معاونت امور عمرانی استانداری یه ریاست استاندار، اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان البرز را تشکیل می دهند.