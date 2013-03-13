تلاش فجر برای جایگاه تک رقمی/ باید از 5 بازی آینده چهار امتیاز بگیریم

محمد عاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای کسب جایگاه مطلوب و ایجاد نشدن مشکل در انتهای فصل ،لازم است تا تیم فجر شهید سپاسی در بازی های باقی مانده بهترین نتایج را کسب کند.

وی ادامه داد: در صورتی که از پنج بازی باقی مانده فجر حداقل چهار امتیاز کسب کند جایگاه تیم تثبیت می شودکه خوشبختانه در این رقابت ها سه دیدار میزبان فجر سپاسی شیراز است.

سرپرست تیم فجر شهید سپاسی شیراز در مورد وضعیت تیم در بازی مقابل فو لاد خوزستان نیز بیان کرد: در این مسابقه فجر بازیکن محرومی ندارد و با انجام تمرینات مناسب در طول هفته جاری بازیکنان برای کسب بهترین نتیجه به مصاف نماینده خوزستان می روند.

عاری تاکید کرد: بازی تیم فولاد توسط مربیان فجر شهید سپاسی شیراز به خوبی آنالیز شده تا بدین وسیله با ارائه یک بازی مناسب نماینده فارس در لیگ برتر بتواند برنده این دیدار باشد.