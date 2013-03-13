برگزاری همایش بزرگ فرهیختگان و نخبگان نکایی مقیم سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی صبح چهارشنبه در نشست اتاق فكر نخبگان نكا اظهار داشت: تاسيس اتاق فكر ضرورتي براي شناسايي افراد نخبه و قوي شهرستان و استفاده از افكار بلند براي پويايي و رشد شهرستان است.

وي اضافه كرد: با توجه به ظرفيت هاي بسيار اين شهرستان به دنبال شناسايي و معرفي اين نخبگان به جامعه و استفاده از پتانسيل آنان هستيم.

رجبي، ادامه داد: امروز حضور نخبگان و فرهيختگان در تصميمات كلان كشور تاثيرگذار است.

وي گفت: امروز استفاده از تمامي ظرفيت ها ، پتانسل هاي مالي، مادي و معنوي و نيروهاي انساني براي پيشرفت و توسعه شهرستان لازم و ضروري است و همه ما بايد در اين زمينه تلاش كنيم.

فرماندار نكا از برگزاري همايش بزرگ نخبگان و فرهیختگان نكايي مقیم سراسر کشور در آينده اي نزديك خبر داد.



وی گفت: اكنون آنچه مي تواند پويايي ايجاد كند تفكر و ايده خلاق و پويا است و تنها پول نمي تواند كشور را به جايگاه اصلي اش برساند.

رجبی با بيان اينكه وجود 50 فرد و مدير تاثير گذار استاني و كشوري نقطه قوتي براي توسعه شهرستان نكا است خاطر نشان كرد: متاسفانه تا كنون از اين ظرفيت هاي مهم بدرستي استفاده نكردیم.

نکا در شرق مازندران واقع است.