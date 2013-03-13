اجرای پنج هزار طرح اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد در گلستان

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس تفاهمنامه ای که سالجاری با کارگروه اشتغال استان منعقد کردیم قرار بود، هزار طرح اشتغال را اجرا کنیم که بیش از پنج هزار طرح اجرا شده است.
وی اظهار داشت: تاکنون برای بیش از پنج هزار طرح اشتغال مبلغ 205 میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
وی عنوان کرد: از این تعداد هزار و 525 طرح در بخش خوداشتغالی با سقف وام تا 10میلیون تومانی است.
حاجی اکبری بیان داشت: همچنین دو هزار 942 طرح در بخش مشاغل خانگی است که 72 میلیارد تومان وام پرداخت شده است.
مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: از محل اجری این طرح ها در دهه فجر جشن استقلال و خودکفایی 1500 خانواده را گرفتیم و دارند خود امرار معاش می کنند.
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