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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۹

با هدف توسعه تجارت خارجی؛

هیئت تجاری اردبیل به پنج کشور همسایه اعزام می شود

هیئت تجاری اردبیل به پنج کشور همسایه اعزام می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل گفت: در سال آینده هیئتهای تجاری استان به پنج کشور آذربایجان، عراق، ترکیه، گرجستان و روسیه اعزام می شوند.

علی بیگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سفر به کشور عراق در سه ماهه اول سال 92، به کشورهای ترکیه، گرجستان و روسیه در تابستان و به کشور آذربایجان در پاییز سال آینده انجام خواهد شد.

وی هدف از اعزام هیئت تجاری را آشنایی با بازارهای کشورهای ذکر شده و بررسی زمینه های توسعه تجارت خارجی و مبادلات تجاری با این کشورها عنوان کرد.

به عقیده بیگ زاده استان اردبیل محصولات قابل توجهی از جمله تولیدات کشاورزی را دارا است که می تواند با قیمت قابل توجهی در این بازارها به فروش برساند.

معاون توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان متذکر شد: نتایج سفر این هیئت می تواند در برنامه ریزی ارزنده توسعه تجارت خارجی استان تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر این برنامه هایی به منظور پذیرش هیئت تجاری کشورهای ترکیه، چین، آذربایجان و مجارستان نیز در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه هزینه اعزام هیئت تجاری مبالغ قابل توجهی است، اضافه کرد: به همین منظور می توان با دعوت از هیئتهای تجاری زمینه تبادل اطلاعات تجاری و نحوه همکاری تجاری دو سویه را تسهیل کرد.

کد مطلب 2017885

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