ستاد تسهیلات نوروزی البرز در سه مرحله آماده میزبانی مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه حداد پور صبح چهارشنبه در حاشیه مانور ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان البرز که با محوریت طرح استقبال از بهار 92 در میدان امام خمینی کرج برگزار شد؛ درخصوص برنامه ریزی های انجام شده در ستاد دائمی سفرهای نوروزی استان و میزان آمادگی نیروهای خدمت رسان در آستانه بهار پیش رو گفت: ستاد دائمی سفرهای نوروزی استان با مشارکت 16 معاونت و در قالب شرح وظایف مشخصی کار خود را آغاز کرده است.

وی افزود: در نوروز امسال این شرح وظایف در سه دسته آمادگی قبل از نوروز، حین نوروز و پایان تعطیلات نوروزی صورت گرفت.

معاون فنی عمرانی استانداری البرز تصریح کرد: کلیه دستگاه های عضو از نیروی انتظامی، راهور، اورژانس، هلال احمر، میراث فرهنگی و گردشگری و...هر یک با امکانات درخور و شایسته ای به استقبال نوروز 92 و میزبانی گردشگران می روند.

کاوه حداد پور با اشاره به جنبه نمادین بودن این مانور ادامه داد: مانور ویژه ای که امروز شاهد آن بودیم تنها بخشی از پتانسیل های شهرستان کرج است و به طور قطع در سایر شهرستانها این امکانات بیش از این است.

وی افزود: بسیاری از اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی از قبیل اسکان مسافران و ... نیز امکان رونمایی در این مانور را نداشت.

این مسئول با بیان این جمله آشنا " سالی که نکوست، از بهارش پیداست" که همواره در آستانه نوروز متدوال می شود، گفت: عزمی که در آستانه سال 92 از انجام این مانور شاهد بودیم، حاکی از آن است که این همیت تا پایان نوروز نیز وجود خواهد داشت.

معاون فنی عمرانی استانداری البرز همچنین با اشاره به اینکه عملکرد دستگاه های خدمت رسان در نوروز 92 رصدخواهد شد، اظهار داشت: دبیر ستاد تسهیلات نوروزی استان مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری، رصد خدمات رسانی را عهده دار خواهند بود و در شورای اداری سال جدید با حضور استاندار دستگاه هایی که به نحو شایسته ای خدمت رسانی داشته اند معرفی خواهند شد.

در مانور صبح امروز معاون سیاسی امنیتی استاندارِی، فرماندار کرج و جمعی از روسای دستگاه های عضو ستاد نیز حضور داشتند.