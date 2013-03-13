به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون شمشیربازی، هفته چهارم و پایانی سومین دوره لیگ سراسری بانوان با حضور 10 تیم در سه اسلحه اپه، فلوره و سابر روز پنجشنبه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار می‌شود.

دیدارهای این هفته در حالی برگزار می‌شود که در پایان هفته سوم و در مجموع سه اسلحه تیم موسسه رسانه برتر اصفهان با 24 برد و 73 امتیاز صدرنشین شد. دانشگاه آزاد با 22 برد و 70 امتیاز در جایگاه دوم قرارگرفت و باشگاه فرهنگی ورزشی شهدای شهرداری همدان نیز با 12 برد و 49 امتیاز سوم شد.

دیدارهای هفته ششم و پایانی نهمین دوره لیگ سراسری شمشیربازی مردان نیز روز جمعه و با حضور 13 تیم برگزار می‌شود. در حال حاضر تیم همراه اول با 104 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی این مسابقات قرار دارد. دانشگاه آزاد با 100 امتیاز در جایگاه دوم است و تیم هیات شمشیربازی ساری با 74 امتیاز در مکان سوم قرار گرفته است. ضمن اینکه تیم قالیشویی صنعتی برلیان یزد هم با 3 بازی کمتر و 72 امتیاز رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.