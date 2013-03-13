مرکز کنترل ترافیک طرقبه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی لری صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحییه مرکز مانیتورینگ طرقبه اظهار كرد: هر بار ترافیکی که در بلوار وکیل آباد وجود دارد به نوعی به طرقبه نیز سرایت می کند و لازمه کنترل آن داشتن اطلاعات لحظه به لحظه تردد خودروهای عبوری است که توانستیم با همکاری پلیس راهور این مهم را به نتیجه برسانیم.

مدیر عامل سازمان حمل و نفل و ترافیک شهرداری طرقبه با بیان گزارش مختصر از عملکرد سازمان حمل و نقل و ترافیک طرقبه تاکنون افزود: در حال حاضر برای 419 نفر از رانندگان آژانس،884 نفر از رانندگان وانت بار و 15 نفر از رانندگان خودروهای سنگین پرونده تشکیل شده تا خدمات یکپارچه و منظمی از جمله برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه های تخصصی و فرهنگی برایشان در زمان های مناسب انجام شود.

لری گفت: 224 نفر از رانندگان طرقبه در حال حاضر تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند و 19 دوره کلاس آموزشی برای 645 نفر برگزار شده است.

وی با اشاره به صدور گواهینامه تخصصی برای این رانندگان افزود: تعداد 11 دستگاه مینی بوس و دو دستگاه اتوبوس به صورت رایگان مردم را از نقاط مختلف و روستاها برای شرکت در نماز جمعه سرویس دهی می کنند.

مدیر عامل سازمان حمل و نفل و ترافیک شهرداری طرقبه از راه اندازی تاکسی بیسیم در آینده نزدیک برای ارائه خدمات بهتر و نوین به همشهریان، زائران و گردشگران این شهر خبر داد و بیان کرد: امروز سایت حمل ونقل و ترافیک طرقبه نیز رونمایی شد و تمام اخبار و اطلاعات به صورت به روز در اختیار بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است در این مراسم رئیس پلیس راهور خراسان رضوی، رئیس سازمان کنترل ترافیک مشهد ،امام جمعه طرقبه، معاون فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان طرقبه شاندیز حضور داشتند.