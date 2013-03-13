گفتمان دانشجویی روابط دختر و پسر از دیدگاه قرآن در دانشگاه آزاد گچساران برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، یک کارشناس مذهبی سه شنبه شب در این سمینار داشتن ارتباط را در چارچوب های تعریف شده مجاز دانست و افزود: هرگونه ارتباط زیرساخت هایی دارد که اگر رعایت شود کسی نمی تواند از آن استفاده منفی کند.

حجت الاسلام عبدالمجید کرمی بیان داشت: اگر کسی به نوع ارتباط خود با دیگران واقف باشد و بداند که برخی ارتباط ها برای زندگی وی خطر ایجاد می کند به این نوع رابطه ها پایان می دهد.

وی تصریح کرد: یک رابطه صحیح در محیط کار، خانواده، تحصیل و اجتماع می تواند باعث پیشرفت هر شخصی اعم از پسر و دختر شود.

این کارشناس اجتماعی و مذهبی بیان کرد: در بحث ارتباط یک فرهنگ واقعی وجود دارد و یک فرهنگ آرمانی، فرهنگ واقعی آن است که با آن زندگی می کنیم و فرهنگ آرمانی در اندیشه های ما در طول تاریخ است.

کرمی با بیان اینکه اگر در فضای ارتباطی مهارت نباشد منجر به شکست و سرخوردگی می شود، عنوان کرد: در جامعه انسانی لزوم برقراری یک ارتباط سالم به عنوان یک نیاز اساسی ضروری است.

کرمی با تاکید بر تسلط به ابزارهای ارتباطی از سوی جوانان و استفاده از تجربه دیگران در ارتباط های خود اظهار داشت: در جاهایی که نمی توانیم از تجربیات خود برای ارتباط با دیگران استفاده کنیم بایستی از ابزارهایی همچون مطالعه دقیق و استفاده هوشمندانه از مشاوران دلسوز به این نوع ارتباط ها وارد شد.