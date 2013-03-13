یک روزنه از امید را در شعر باز بگذاریم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از دو کتاب «جستجوهای یاهو» شامل غزل‌های راهله معماریان و رمان «من مجنون» نوشته زهره جلالی پیش از ظهر امروز چهارشنبه 23 اسفند با حضور صاحبان دو اثر در سالن اجتماعات خبرگزاری مهر برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، راهله معماریان شاعر مجموعه «جستجوهای یاهو» گفت: جستجوهای یاهو دومین مجموعه شعر من است که چند روز پیش توسط نشر هزاره ققنوس به چاپ رسید. این کتاب شامل شعرهای سروده شده از سال 86 تا 89 من می‌شود. کتاب قبلی‌ام «آتش‌نوشته‌های مدادشمعی» بود که برنده جایزه گام اول و پروین اعتصامی امسال شد. اگر بخواهم از استادانم نام ببرم باید اسامی افرادی چون زنده‌یاد قیصر امین‌پور، ساعد باقری، محمدعلی بهمنی، علی معلم و اسماعیل امینی را ببرم.

رونمایی از دو کتاب شعر و رمان با حضور صاحبان آثار

وی درباره عنوان این کتاب گفت: در عبارت «جستجوهای یاهو» همان‌طور که کلمه جستجو یا سرچ وجود دارد و کند و کاو در فضای مجازی را تداعی می‌کند، جستجو پروردگار با اتکا به ذکر «یا هو» هم نهفته است. یعنی عنوان کتاب دارای ارتباطی بین عالم ماشینی با عوالم بالا است. شاید از پس چنین کلماتی بتوان مفاهیم ماورایی را هم دید. ضمن این‌که عبارت «جستجوهای یاهو» از یکی از شعرهای کتاب گرفته شده است که درباره حضرت علی(ع) است.

در ادامه زهره جلالی نویسنده رمان «من مجنون» نیز گفت: این کتاب سومین اثر من است. پیش از این دو کتاب «حقیقت پنهان» و «ورق دوم زندگی» را منتشر کرده‌ام و هر سه کتابم بر محور مسائل اخلاقی استوار هستند. اما از نظر فرم نگارش با هم متفاوت‌اند. از وقتی شروع به نوشتن کردم، پرداختن به موضوعات اخلاقی برایم بسیار مهم بود. چون به نظرم اخلاق، نه تنها در ایران که در کل جهان مهجور مانده است. هرکدام از ما هم وقتی که وارد وادی اخلاق شویم، نخواهیم توانست به کمال مطلق برسیم. در این عرصه هرچقدر هم کار درباره اخلاق شود، کم است.

راهله معماریان، شاعر در مراسم رونمایی از کتاب «جستجوهای یاهو»

این نویسنده گفت: «من مجنون» فریاد راوی بی‌نام و نشانی است که از جامعه بی‌اخلاق می‌نالد. این فریادها به مردم‌گریزی او منجر می‌شود و باعث بازگشت او به خود گمشده‌اش می‌شود. او در نهایت دیدگاهش را نسبت به آدم‌ها تغییر می‌دهد و شخصیتش تحول پیدا می‌کند. یک نکته دیگر هم درباره این اثر این است که جنسیت راوی‌اش تا پایان کار مشخص نمی‌شود. این کار کاملا تعمدی و با هدف مشخصی انجام شد. دلیلش هم این بود که محدودیت جنسیتی برای راوی به وجود نیاورد. اگر توجه کرده باشید، اسمی هم که راوی دارد، از اسامی و نام‌هایی است که هم مردها دارند و هم زن‌ها.

در ادامه این مراسم، حمیدرضا حاجی‌آبادی مدیر انتشارات هزاره ققنوس گفت: در جلسه رونمایی نمی‌توان زیاد در نقد آثار صحبت کرد. می‌خواهم پیشنهاد بدهم اگر در ایام عید نوروز از کتابی خوشتان آمد، حتما آن را به دیگران هدیه کنید.

عبدالرحیم سعیدی راد هم آخرین سخنران این مراسم بود که به بیان سخنانی درباره مجموعه «جستجوهای یاهو» پرداخت. وی گفت: از خانم معماریان بیشتر غزل خوانده‌ام و فکر کنم فقط غزل می‌سراید. غزل‌های این کتابش در وزن‌های مختلفی سروده شده است. غزل‌های «جستجوهای یاهو» محکم و فخیم‌اند و معماریان برای سرودشان از اوزان بلند استفاده کرده است. او در این کتاب تلاش داشته حرف‌های تازه‌ای بزند و قافیه‌های نو به کار ببرد.

عبدالرحیم سعیدی راد در حال سخنرانی درباره کتاب «جستجوهای یاهو»

وی افزود: شاید اگر بخواهم ایرادی به کار خانم معماریان وارد کنم، باید بگویم که یک یاس ملایم در اشعارش دیده می‌شود که البته در کار برخی از شاعران زن آن را دیده‌ایم. در کل نوعی حس ناامیدی در برخی شعرهای این کتاب دیده می‌شود. این حرف را چون خودم انسان امیدواری هستم، می‌گویم. فکر می‌کنم در شعر باید یک روزنه از امید را باز گذاشت.