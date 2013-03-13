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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۱

92 هنرمند به جشنواره تخم‌مرغ‌های رنگی می‌آیند

92 هنرمند به جشنواره تخم‌مرغ‌های رنگی می‌آیند

سازمان زیباسازی شهر تهران در روزهای جمعه و شنبه 25 و 26 اسفند ماه جشنواره تخم‌مرغ‌های رنگی را با حضور 92 هنرمند برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره تخم‌مرغ‌های رنگی روزهای جمعه و شنبه در سه پارک آب  و آتش، پارک شهر و پارک پرواز برگزار می‌شود.

در این جشنواره به هر هنرمند یا گروه هنری، یک عدد تخم‌مرغ به ارتفاع 150 سانتیمتر از جنس فایبرگلاس و اسپری رنگ‌های متنوع تحویل داده می‌شود تا طرح‌ها و نقش‌های ارائه شده در ابعاد بزرگ روی تخم‌مرغ‌ها به اجرا در بیاید.

طرح‌های به اجرا در آمده از سوی هنرمند بعد از اتمام کارگاه دو روزه با جانمایی در نقاط مختلف شهر تهران اکران می‌شود و پس از پایان نوروز، کلیه آثار در یک مکان برای مدت یکسال به نمایش گذاشته خواهد شد و در اسفند 1392، مجددا در جشنواره بعدی آماده‌سازی و استفاده خواهد شد.

به ازای اجرای هر طرح، به هنرمند یا گروه هنری ده میلیون ریال به عنوان هدیه ورودی جشنواره، پرداخت می‌‌شود.

جشنواره تخم‌مرغ‌های رنگی از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران و در قالب طرح استقبال از بهار 92، با هدف ترویج سنت‌های بومی و ایرانی برای ایجاد شور و نشاط در جامعه از طریق مشارکت هنرمندان رشته‌های تجسمی، خلق آثار هنری مردمی و بهبود فضاهای شهری برگزار می‌شود.

کد مطلب 2017897

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