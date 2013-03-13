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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۴

تقوی:

10 هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال در گلستان پرداخت شد

10 هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال در گلستان پرداخت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر شورای هماهنگی بانکهای گلستان از پرداخت 10 هزار و 700میلیارد ریال تسهیلات به طرح های اشتغالزا سالجاری در استان خبر داد.

رحمان تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان تسهیلات به طرح های مختلف از جمله مشاغل خانگی، زودبازده، سرمایه درگردش و ... پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: با پرداخت این میزان تسهیلات برای بیش از 59 هزار نفر ایجاد شغل شده است و 35 میلیارد تومان یارانه نیز به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.
 
وی میزان تسهیلات پرداختی طرح های خودشاتغالی و مشاغل خانگی را 26 میلیارد تومان اعلام کرد.
 
تقوی با اشاره به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: اکنون سایتهای بانکهای استان در این زمینه یا بسته و یا نیمه فعال است.
 
وی تصریح کرد: انشاء الله در سال آتی، اقدامات خوبی در زمینه تسهیلات ازدواج در استان صورت خواهد گرفت.
کد مطلب 2017901

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