10 هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال در گلستان پرداخت شد

رحمان تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان تسهیلات به طرح های مختلف از جمله مشاغل خانگی، زودبازده، سرمایه درگردش و ... پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: با پرداخت این میزان تسهیلات برای بیش از 59 هزار نفر ایجاد شغل شده است و 35 میلیارد تومان یارانه نیز به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

وی میزان تسهیلات پرداختی طرح های خودشاتغالی و مشاغل خانگی را 26 میلیارد تومان اعلام کرد.

تقوی با اشاره به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: اکنون سایتهای بانکهای استان در این زمینه یا بسته و یا نیمه فعال است.

وی تصریح کرد: انشاء الله در سال آتی، اقدامات خوبی در زمینه تسهیلات ازدواج در استان صورت خواهد گرفت.