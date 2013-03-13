مردم از خریدن موز خودداری کنند/ موز هر کیلو 5000 تومان

محمد علی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قیمت موز در طول 10 ساله گذشته از مرز 1500تومان نگذشته است اما با نوسانات ارزی هم اکنون قیمت آن در بازار ها از مرز 5000 تومان هم در حال رد شدن است.

وی ادامه داد: من به چند دلیل از مردم خواهشمندم از خرید موز خودداری کنند زیرا موز یک میوه وارداتی بوده و مردم با خرید آن کمک شایانی به اقتصاد کشورهای خارجی می کنند و همچنین موجب لطمه به اقتصاد خود کشور می شوند.

صدیقی افزود: ارزش غذایی موز حتی به اندازه یک دهم ارزش میوه هایی مانند سیب و پرتقال نیست اما برخی افراد که از خرید موز در کشور سود می برند در تلاش برای ایجاد بازار برای این میوه در کشور هستند.

وی با بیان اینکه دست های پشت پرده ای سعی در رواج خرید و فروش این میوه در کشور می کنند اظهار داشت: سود واردات موز ار خارج تنها در اختیار چند نفر در کشور قرار میگیرد و شاید این افراد به اندازه بودجه استانی از واردات موز سود می برند.

نماینده استان در پارلمان اصناف کشور افزود: مردم با خودداری از خرید موز می توانند این محصول را هم همانند میوه هایی مانند آناناس، در شمار میوه های لوکس قرار دهند تا بدین وسیله راه سود عده معدودی در کشور را از بین ببرند.

وی ادامه داد: همچنین خودداری از خرید این محصول می تواند فاصله طبقاتی بین افراد در جامعه را از بین برده و ناراحتی اقشار فقیر جامعه را ازبین ببرد.