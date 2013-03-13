درمان عفونت گوش با چسب پوستی/ بی نیازی از مصرف آنتی بیوتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، این واکسن که باکتری های عامل بروز نیمی از عفونت های گوش را هدف قرار می دهد توسط یک چسب پوستی کوچک به بدن می رسد و نیازی به تزریق سرنگی ندارند.

لورا نووتنی از موسسه تحقیقات کودکان آمریکا و مجری این تحقیقات گفت: برای کودکان یک واکسن بدون سوزن مزایای بسیار زیادی دارد اما تحقیقات ما نشان می دهد انتقال واکسن از طریق پوست واکنش ایمنی بیشتری در پی دارد.

مطالعات محققان بر روی حیوانات نشان می دهد وقتی این واکسن در بخش خارجی گوش بکار گرفته شد به بخش های مهمی از سیستم دفاعی باکتری یورش می برد و سیستم ایمنی بدن را برای کمک به نابودی عفونت فعال می کند.

این سازوکار دوگانه نشان می دهد این واکسن می تواند به عنوان یک عامل پیشگیرنده و یا درمانی برای عفونت گوش که معمولا با مصرف آنتی بیوتیک درمان می شوند، استفاده شود.

باکتری NTHI زیست نوارهایی را می سازد که با ایجاد پوشش های حفاظتی چسبناک که از آنتی بیوتیک ها دوری می کنند و اجازه می دهد باکتری در گوش میانی، مسیرهای بینی و ریه تکثیر یافته و موجب تکرار عفونت شود.

این پژوهشگران می گویند در بسیاری از موارد شاهد بروز هفت تا هشت عفونت گوش در کودکان زیر یک سال هستیم، این عفونت های مزمن می توانند مهارت های زبانی و رشد کودک را به تاخیر بیاندازند. از این رو داشتن گزینه ای که بتواند چرخه بازگشت عفونت را از بین ببرد و مصرف آنتی بیوتیک را کاهش دهد بسیار چشمگیر به نظر می رسد.

این شیوه درمانی نوین پروتئین های مهمی را هدف قرار می دهد که باکتری از آنها برای ساخت زیست نوارها و چسبیدن به سلول های گوش میانی استفاده می کند.

بروز عفونت های گوش میانی در کودکان زیر چهار سال بسیار رایج است و هر ساله یک میلیارد مورد از این گونه عفونت های حاد و مزمن در سراسر جهان روی می دهد.

محققان امیدوارند سادگی این چسب پوستی آن را به نامزد ایده آلی برای برنامه واکسیناسیون جهانی تبدیل کند.

نتایج این تحقیقات در نشریه واکسن منتشر شده است.