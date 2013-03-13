شهدا اسوه های بصیرت و ولایتمداری در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی صبح چهارشنبه در جمع کارکنان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان و شماری از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران این استان در سنندج اظهار داشت: عزت و سربلندی کشور مدیون جانفشانی شهدای گرانقدر است.

وی افزود: تکریم از یادگاران هشت سال دفاع مقدس و بازماندگان شهدای جنگ تحمیلی به عنوان نیازمندی آنان به این تکریم و تجلیل نیست و در واقع این ما هستیم که باید از روحیه ایثارگری خانواده های معظم شهدا در راه حفظ ارزش های انقلاب درس بگیریم.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: شهادت عالی ترین و والاترین کرامتی است که نصیب بندگان خاص خداوند می شود و این سعادت را باید ارج گذاشت.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: امنیت و اقتدار امروز ایران اسلامی مدیون خون شهدا و ایثارگری های رزمندگان انقلاب در هشت سال دفاع مقدس است.

وی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ شهادت و زنده نگه داشتن شهدا یک نیاز ضروری است، ادامه داد: پاسداری از آرمان ها و ارزش های شهدا و انقلاب وظیفه ای خطیر است که بر دوش تمام آحاد ایران اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: دشمنان در پی ضربه زدن به دستاوردهای انقلاب و سست کردن اعتقادات جوانان این مرز و بوم هستند و نیاز است با برنامه ریزی مناسب و فرهنگ سازی فتنه های دشمنان را خنثی کنیم.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با بیان اینکه دشمن از روحیه شهادت طلبی ملت ایران در هراس است، اظهار داشت: با وجود روحیه شهادت طلبی و ایثارگری که در بین ملت ما وجود دارد هیچ قدرتی توان لطمه زدن به نظام را ندارد.

وی افزود: ملتی که در آرزوی شهادت باشد قطعا در هر برهه ای از زمان و در هر شرایطی بر دشمن پیروز می شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: روحیه جهادی به وجود آمده در ملت های آزاده جهان برگرفته از روحیه شهادت طلبی ملت ایران است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: حمایت و تکریم از خانواده های شهدا، ایثارگر و آزاده وظیفه ای ملی است.