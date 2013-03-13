به گزارش خبرگزاری مهر، تالار ایوان شمس نیمه فروردین ماه سال آینده میزبان نمایش "ادیپوس" با ترجمه و کارگردانی امین اصلانی با حضور بازیگرانی چون لادن مستوفی و افشین هاشمی خواهد بود.

این اثر به روایت لوکیوس آنئوس سنکا فیلسوف بنام رومی است که از روایت‌های تاثیرگذار نمایشی در دنیای تئاتر به حساب می‌آید و به دست تد هیوز شاعر و نویسنده انگلیسی بازخوانی و ترجمه شده و در طول تاریخ نمایش تنها یک بار توسط پیتربروک کارگردان شهیر تئاتر فقط در قالب یک اجرا روی صحنه رفته است.

اين اجرا از روایت ادیپوس، به‌خاطر نوع روايت‌پردازی اسطوره‌ای و آيينی خود، در صحنه‌آرایی به دنبال فضايی است كه به نحوی متأثر از معماری اماكن تاريخی، با تركيب‌هايی از ستون‌ها، روا‌ق‌ها، صحن‌های به‌هم پيوسته، اندرونی های تودرتو و شبستان‌گونه و همچنین متشكل از عناصری الهام گرفته از معماری كهن ایرانی است.

در این نمایش افشین هاشمی، لادن مستوفی، فرخ نعمتی، مجید جعفری، بهروز پور برجی، عاطفه تهرانی، امیر باران لویی، مرتضی ضرابی به عنوان بازیگر حضوردارند. همچنین گروه بدلکاران "13 "در بخش پروازهای مجازی و تعدادی از بازیگران جوان تئاتر به عنوان گروه همسرا و حرکت در این اثر نمایشی به ایفای نقش می‌پردازند.

موسیقی این اثر نمایشی نیز شامل قطعه‌هایی از تاریخ موسیقی و برخی موسیقیدانان بزرگ جهان است که در طول اجرا به فهم و پیشبرد روایت و نمایش کمک خواهد کرد.

در این پروژه نمایشی که از 15 فروردین ماه 92 در تالار ایوان شمس روی صحنه خواهد رفت سعید ساحلی طراح حرکت، عاطفه تهرانی طراح حرکات موزون، حمید رضا جوکار بخش انسجام حرکات نهایی، فریبرز قربان زاده طراح صحنه ، سمیرا شجاعی طراح لباس، ماریا حاجیها طراح چهره پردازی، حمیدرضا پاسوار طراح صدا و مشاور فنی، علیرضا بلورچی و محمدبلورچی حامیان مالی، مهراو نوری دستیار اول کارگردان و مدیر برنامه ریزی، حسن جودکی مدیر تولید، علیرضا سعیدی، حنیف سلطانی، ایلیا شمس و علیرضا حسینی امور روابط عمومی و مهدی آشنا عکاس با گروه اجرایی همراهی خواهند کرد.

