مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور محمد حاج رسولی ها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، احمد عجم استاندار قزوین، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، مدیران صنعت آب و برق استان و جمعی از کارشناسان و کارکنان شرکت آب منطقه ای قزوین حمید قزوینی به عنوان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین معرفی شد.



در این مراسم که در سالن شرکت توزیع نیروی برق قزوین برگزار شد از خدمات 78 ماهه کیومرث دانشجو مدیرعامل سابق تقدیر شد.



حمید قزوینی مدیریت شرکت آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان، مدیرکل آب استان تهران، مسئولیت حفاری چاههای استانهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه را نیز در پرونده کاری خود دارد.



