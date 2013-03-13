تزریق تنها 350 میلیون ریال به بزرگترین پروژه بنیاد شهید خراسان جنوبی

حسن ساکی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: زمین مورد نیاز مجموعه فرهنگی و ورزشی و توانبخشی بنیاد شهید استان از سال 85 خریداری شده و این پروژه از اسفند ماه سال 86 آغاز عملیات اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه پس از گذشت پنج سال هم اکنون 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: فاز فرهنگی این مجتمع شامل سالن فرهنگی و استخر جزو پروژه های مهر ماندگار استان قرار گرفته است.

ساکی با اشاره به اینکه مدت زمان تعیین شده برای اجرای پروژه های این مجتمع پایان دولت دهم پیش بینی شده است، عنوان کرد: تحقق نیافتن اعتبار تعیین شده به این پروژه عامل تاخیر در اجرای آن بوده است.

پیشرفت فیزیکی 90 درصدی فاز نخست پروژه فرهنگی بنیاد شهید خراسان جنوبی

مدير کل بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان جنوبی از پیشرفت فیزیکی 90 درصدی فاز فرهنگی مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی شامل استخر و سالن فرهنگی خبر داد و گفت: با پیش بینی های صورت گرفته فاز نخست این پروژه اواخر اردیبهشت ماه سال 92 به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه این مجتمع در زمینی به مساحت هفت هزار و 630 متر مربع در حال اجرا است، افزود: زیربنای این پروژه 12هزار و 293 مترمربع تعیین شده است.

ساکی با اشاره به اینکه برای این پروژه پنج میلیارد و 500 هزار تومان اعتبار ملی پیش بینی شده است، افزود: همچنین اعتبار استانی اختصاص یافته به این پروژه یک میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه امسال با کمبود اعتبار و تخصيص ناکافی مواجه شده است، افزود: در سال جاری 350 میلیون تومان اعتبار استانی به این نهاد اختصاص یافته که از این مبلغ 18 درصد تخصیص یافته ست.

ساکی ادامه داد: از مبلغ تخصیص یافته 10 درصد معادل 35 میلیون تومان به پروژه بزرگ بنیاد شهید تخصیص یافته است.

مدير کل بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: با پيگيری انجام شده امسال حدود 300 میلیون تومان از بنیاد شهید مرکز به این پروژه تخصیص یافت، که پیش بینی می شود فاز فرهنگی این مجتمع اردیبهشت 92 به بهره برداری برسد.