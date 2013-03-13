توانمند مازنی در ترکیب نهایی بسکتبال با ویلچر معلولان قرار گرفت

مسعود فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیمان یعقوبی تنها بسکتبالیست مازندرانی بوده که در ترکیب 17 نفره تیم ملی بسکتبال با ویلچر معلولان جوانان ایران قرار گرفت.



وی افزود: این بازیکن در تیم بسکتبال با ویلچر شهرداری آمل عضویت دارد و شرکت در مسابقات لیگ دسته یک و لیگ برتر باشگاه های کشور را تجربه کرده است.



سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر شهرداری آمل، اضافه کرد: این بازیکن در پایان پنجمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی در تهران از سوی سرمربی تیم ملی در ترکیب نهایی قرار گرفت.



فلاح اضافه کرد: تیم ملی بسکتبال با ویلچر معلولان جوانان ایران خود را برای حضوری قوی تر در مسابقات قهرمانی پارا آسیایی آماده می کند.

سرمربی تیم بسکتبال با ویلچرشهرداری آمل، از قرارگرفتن بسکتبالیست مازندرانی در ترکیب ماقبل نهایی تیم ملی بسکتبال باویلچر معلولان جوانان ایران برای شرکت درمسابقات پارآسیایی خبر داد.



مسابقات بسکتبال باویلچر معلولان جوانان قهرمانی پارآسیایی اردیبهشت ماه سال 92 در کشور مالزی برگزار می شود.

