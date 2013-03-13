طرح نوروز 92 در لرستان آغاز شد/ کنترل و نظارت بر جاده ها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم علیزاده صبح چهارشنبه در حاشیه آغاز طرح نوروز 92 با محوریت نیروی انتظامی اظهار داشت: طرح نوروز 92 با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط مانند اورژانس، هلال احمر، حمل و نقل پایانه ها، اداره راه و شهرسازی، آتش نشانی و ... در استان لرستان آغاز شد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی استان لرستان در قالب این طرح بر محورهای درون و برون شهری استان نظارت و کنترل کامل خواهد داشت، عنوان کرد: هدف از اجرای این طرح ایجاد امنیت پایدار در سطح محورهای مواصلاتی برون شهری استان است.

فرمانده انتظامی استان لرستان با تاکید بر تقویت سیستم های نظارتی در جاده های برون شهری و همچنین درون شهری افزود: این امر در راستای جلوگیری از اتفاقات حادثه آفرین در سطح جاده های استان لرستان است.

سردارعلیزاده مهم ترین علت تصادفات جاده ای را سرعت غیر مجاز عنوان کرد و افزود: همچنین سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، خواب آلودگی راننده، صحبت کردن با تلفن همراه و سرنشینان از دیگر عوامل وقوع تصادفات جاده ای محسوب می شود.

وی با بیان اینکه تصادفات برون شهری در استان لرستان در سالجاری کاهش داشته است، افزود: این میزان کاهش کافی نیست و با توجه به ترانزیتی بودن جاده های لرستان و تردد سنگین در آنها باید با استفاده از فناوری، حضور پلیس و همچنین دستگاههای همکار میزان تصادفات جاده ای در لرستان نسبت به گذشته کاهش دهیم.

فرمانده انتظامی استان لرستان یادآور شد: در مجموع 720 تیم از سوی نیروی انتظامی استان در سطح جاده ای برون شهری و همچنین درون شهری لرستان در ایام نوروز فعالیت خواهند داشت.