وضعیت احداث پایه های پل بزرگ خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور توهاتو، استاد ژئوتکنیک دانشگاه توکیو و مشاور پیمانکار پل خلیج فارس، ظهر چهارشنبه از عملیات ساخت پل بزرگ خلیج فارس در بندرگاه لافت جزیره ی قشم دیدن، و سپس نظرات و تجربه های خود را در جمع مسوولان اجرایی و مشاوران و پیمانکاران این پروژه بیان کرد.

پروفسور توهاتو، در بیان ضرورت انجام مطالعات ژئوتکنیکی گفت: پایداری و اطمینان بخشی یک پل مثل هر سازه ی دیگری بازبسته به استحکام فونداسیون آن است. ما نیز برای دستیابی به این مهم، مطالعات ژئوتکنیک خود را بر مبنای بررسی های ژئوفیزیک و ارزیابی توپوگرافیک بستر دریا انجام داده ایم.

وی ادامه داد: ارزیابی ژئوتکنیکی، بررسی پروفیل خاک تحت الارضی دریا است و ما بستر دریا را به وسیله ی کشتی، مورد حفاری و ارزیابی قرار داده ایم و در نهایت به گمانه های مختلفی برای پایه ها (کیسون ها) ی مختلف این پل دست یافته ایم.

نماینده آسیا در انجمن فدرال ژئوتکنیک جهان افزود: نتایج ارزیابی نشان داد که بر خلاف بخش شمالی، یعنی سمت بندرعباس و سرزمین اصلی که دارای رسوبات بسیار سخت و مناسبی است، بخش جنوبی از رسوبات ماسه ای سستی برخوردار و در نتیجه تا عمق 25 متر مستعد روان گرایی است، به این معنی که به علت وجود حفره های زیاد، در هنگام وقوع زلزله رسوبات سست ماسه ای به مایع تبدیل می شوند و تخریب زمین و در پی آن ناپایداری فونداسیون را رقم می زنند.

این استاد دانشگاه توکیو، بهترین و مقرون به صرفه ترین روش را برای تقویت و بهبود بخش جنوبی روش تراکم دانست و گفت: در این روش مصالح خارجی نظیر شن و سنگ به وسیله ی ارتعاش به درون بستر دریا تزریق و در آن جا فشرده می شوند و ماندگاری آن را در طول زمان می توان تضمین کرد.

عملیات ساخت پل بزرگ خلیج فارس که در آینده ای نزدیک قشم را با سرزمین اصلی پیوند خواهد داد، تا کنون 40 درصد پیشرفت داشته است.