به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد حیدری امروز در جمع خبرنگاران گفت: امکان بهره گیری از تلفن همراه به جای کارت های بانکی در پایانه های فروشگاهی فراهم شده است و استفاد از این خدمت از سال آینده در خودپردازها هم امکانپذیر می شود.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه برای اولین بار است که در پایانه های فروشگاهی، تلفن همراه جایگزین کارت های بانکی شده است، افزود: حذف کارتهای بانکی برای نخستین بار در کشور به صورت منحصر به فرد در بانک ملی اجرا شد.

وی گفت: سرمایه بانک ملی در هفته جاری از 22 هزار میلیارد ریال به 99 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و بر همین اساس فاصله بانک ملی که بزرگترین بانک کشور است با بانک دوم پنج برابر شد و افزایش سرمایه بانک ملی از محل تجدید ارزیابی دارایی های بانک ملی محقق شده است.

حیدری از گسترده تر کردن بانکداری میان جوانان و نوجوانان از طریق راه اندزای سایتی در این بانک خبر داد و افزود: بانک ملی با افتتاح این سایت بانکداری را از مدارس آغاز کرده و بر همین اساس بعد از رونمایی از کلوپ نوجوانان و جوانان، حجم وسیعی از این قشر از این نوع بانکداری استقبال کرده اند.

مدیرعامل بانک ملی با اعلام اینکه پنجاه و دومین شعبه الکترونیکی شهاب ملی امروز افتتاح می شود، ضمن اینکه صرافی الکترونیکی بانک در حال راه اندازی است، از اختصاص 15 میلیارد ریال به زندانیانی که مرتکب جرایم غیرعمد شده اند توسط این بانک خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این بانک در بافت های مسکن مهر بر اساس آمایش سرزمینی تعدادی مدرسه و مسجد بنا می کند، در مورد مصارف و منابع بانک ملی گفت: منابع این بانک 739 هزار میلیارد ریال و مصارف آن 640 هزار میلیارد ریال بوده است که بخش مصارف با 32 درصد رشد همراه بوده است.

به گفته حیدری میزان مطالبات این بانک در آبان ماه امسال 175 هزار میلیارد ریال بوده که از آن زمان تاکنون بیش از 49 هزار میلیارد ریال از مطالبات وصول و یا تعیین تکلیف شده است، به نحوی که مانده مطالبات هم اکنون کمتر از پایان سال گذشته است.