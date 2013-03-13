به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون پزشکی ورزشی به عنوان تنها فدراسیونی که با همه فدراسیون‌ها و نهادهای ورزشی در تعامل و همکاری است، فدراسیونی است که طی دو سه سال گذشته در جهت ارائه خدمات بهتر و توسعه فعالیت‌ها اقدامات تاثیرگذاری را انجام داده است. در این رابطه بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک در مجمع سالیانه این فدارسیون که دو هفته پیش برگزار شد از فدراسیون پزشکی ورزشی به عنوان یکی از فدراسیون های نمونه در کشور یاد کرد.

لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از زمانی که ریاست فدراسیون را بر عهده گرفتم تمام تلاشم رسیدگی بیشتر به امور مربوطه و سازماندهی وضعیت پزشکی ورزشی در کشور بود. در همین راستا طی دو سه سال گذشته موفق شدیم اقدامات زیادی انجام دهیم که به خاطر زیربنایی بودن، نتایج ماندگاری در ورزش خواهد داشت.

به گفته وی مهمترین اقدامات انجام شده از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی عبارتند از:

* خرید 13 ساختمان برای هیات‌های پزشکی ورزشی استان‌ها و صدور سند به نام فدراسیون پزشکی

*عضویت در مجمع کمیته ملی المپیک و داشتن حق رای فدراسیون پزشکی ورزشی برای اولین‌بار در طول تاریخ

* تصویب دستورالعمل و اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان برای صدور مجوز فنی مراکز ماساژ ورزشی برای اولین‌بار

* تاسیس کمیته روانشناسی ورزش و گسترش آن در سطح کشور و تربیت حدود 250 نفر به صورت گرایش خاص روانشناسی ورزشی

*تاسیس انجمن روانشناسی ورزشی برای نخستین‌بار

*تاسیس انجمن فیزیوتراپی ورزشی

*تاسیس انجمن ماساژ ورزشی

* تاسیس کمیته تغذیه همراه با آیین‌نامه و اساسنامه‌های مربوط در فدراسیون

*راه اندازی مرکز تخصصی پزشکی ورزشی به صورت VIP در بیمارستان اختر جهت سرویس دهی به ورزشکاران

*توفیق در دریافت سند و عیانی ساختمان فدراسیون با فرآیندهای حقوقی که فدراسیون فقط ماهانه درصد ناچیزی از اجاره ساختمان را بپردازد

*تاسیس ستاد نظارت بر سلامت باشگاه‌های کشور با هماهنگی کمیسیون ماده 5 وزارت ورزش و جوانان و تایید آن در نادو برای نخستین‌بار

*قانونمند و نهادینه شدن اعضای کمیسیون پزشکی ورزشی فدراسیون برای دریافت جوایز سالانه تجلیل از قهرمانان المپیک و آسیایی در حضور رئیس جمهور و مقامات عالی وزارتی

* برقراری ارتباط گسترده علمی، آموزشی درمان کمیته توانبخشی فدراسیون با دانشگاه‎‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، علوم بهزیستی تهران و برخی از استان‌های کشور

* راه اندازی بخش روانشناسی ورزشی و ویزیت ورزشکاران نیازمند

* تاسیس دانشگاه علمی کاربردی در سه رشته تغذیه ورزشی، ماساژ ورزشی و امداد و نجات در مقطع کاردانی و استمرار آن تا کارشناسی ارشد

*راه اندازی بخش قلب و عروق در درمانگاه فدراسیون پزشکی و خرید دستگاه اکوکاردیو گرافی

*راه اندازی بخش سونوگرافی داخلی و عضلات و تاندو‌ن‌ها در فدراسیون پزشکی

* دریافت گواهینامه ایزو 9001 و 10002 برای اولین‌بار در بین فدراسیون‌های ورزشی

* تاسیس کتابخانه دیجیتالی با حدود 2000 جلد کتاب و حدود 1000 EBOOK و ارتباط گسترده آنلاین و مراودات دانشگاهی

* کسب کرسی‎‌های بین‌المللی متعدد در سطوح آسیایی و جهانی

* راه اندازی سایت پزشکی ورزشی در روابط عمومی سراسر کشور با تکنولوژی مدرن

* ارائه حدود 250 مقاله متعدد تحقیقاتی و علمی در مجلات معتبر و مجامع بین‌المللی و پذیرش 2 مقاله در یونسکو سازمان ملل طی 3 سال گذشته

* بازسازی و ساختن واحدهای متخلف درمانگاهی جهت متخصصین رشته‌های مختلف در محل فدراسیون پزشکی از جمله بخش‌های ارتوپدی، چشم پزشکی، قلب و عروق، توانبخشی، پزشکی ورزشی، پیکرسنجی و استعدادیابی، روانشناسی ورزشی

* چاپ کتب، بروشور و جزوات تخصصی و افزایش گرایش به رشته‌های مختلف طب ورزش با کمیت و کیفیت بالا در سطح کشور

* راه اندازی جامع ستاد پزشکی ورزشی مجموعه ورزشی آزادی در بخش‌های درمان و هم توانبخشی با نصب تجهیزات متعدد

* برگزاری دوره‌های تخصصی طب سوزنی، ماساژ ورزشی و سایر موارد طب آلترناتیو (طب مکمل) با بهره گیری از اساتید خارجی و داخلی

* انتشار منظم نشریه فصلنامه طب در ورزش با کسب مجوز برای توزیع کشوری آن بر اساس قوانین وزارت ارشاد اسلامی

* عقد تفاهم نامه‌های بسیار ارزشمند با دانشگاه‌ها، مراکز علمی فرهنگی انتظامی و فنی که برای پیشبرد اهداف عالی فدراسیون بسیار کاربردی و مفید است

* تجهیز و ترمیم تجهیزات و امورات درمانی وابسته به دندانپزشکی فدراسیون و عمومی شدن خدمات آن در سطح بسیار گسترده‌‍تر برای ورزشکاران مراجعین

* بازرسی از حدود 7000 باشگاه خصوصی و دولتی در سطح کشور و حذف کامل فروش مکمل‌ها از باشگاه‌ها و در اختیار گرفتن آن توسط داروخانه‌های سراسر کشور

* تاسیس و تجهیز مراکز فیزیوتراپی مدرن در استان‌های کشور

* دعوت از اساتید برجسته بین‌المللی در حوزه‌های مختلف علوم پزشکی ورزشی به ایران

* راه اندازی اتوماسیون اداری و ارتقاء آن لاین با هیات‌های پزشکی سراسر کشور

* تصویب و اجرای درجه بندی پزشکان، فیزیوتراپیست‌ها، امدادگران و ماساژورهای ورزشی

* تایید مکمل‌های مجاز برای ملی‌پوشان اعزامی به بازی‌های آسیایی و المپیک برای اولین‌بار

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با تاکید بر اینکه این فدراسیون علاوه بر این اقدامات دیگری را هم در برنامه دارد، خاطرنشان کرد: مهمترین هدف که رسیدگی و دستیابی به آن در اولویت است، راه اندازی هر چه سریعتر آزمایشگاه دوپینگ است تا بتوانیم در خیلی از زمینه‌های مبارزه با دوپینگ خودکفا باشیم.

وی با اشاره به اینکه نتیجه تمام نمونه گیری‌های به عمل آمده از ورزشکاران ایران در بازی‌های آسیایی و المپیک و پارالمپیک منفی بود، خاطرنشان کرد: این موفقیتی بزرگ برای ورزش ایران بود اما در زمینه مبارزه با دوپینگ زمانی به حد ایده آل‌تر خواهیم رسید که بتوانیم آزمایشگاه دوپینگ ایران را به سرانجام برسانیم.

پورکاظمی تاکید کرد: از مذاکراتی که تاکنون با مسئولان وادا (آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ) برای همکاری جهت افتتاح آزمایشگاه ایران انجام داده‌ایم، به نتایج خوبی رسیده‌ایم. طی سال آینده که نمایندگان وادا به منظور حضور در کنگره بین‌المللی مبارزه با دوپینتگ به ایران سفر می‌کنند، مذاکرات‌مان را ادامه خواهیم داد تا به نتیجه برسیم.