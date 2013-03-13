کاهش 46 درصدی جرائم خشن در البرز/ هفت سین انتظامی آماده خدمتگزاری نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدعلی گودرزی در نشست خبری خود که پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد اقدامات و عملکرد رسانه ها در اطلاع رسانی صحیح و به موقع وقایع را از مصادیق بارز ایجاد امنیت در جامعه دانست و تاکید کرد: پلیس بدون مشارکت و حضور همه جانبه و توسعه یافته مردم و اهالی رسانه هرگز نمی تواند امنیت پایدار را در جامعه رقم زند.

وی تصریح کرد: تاکید پلیس به پرهیز از سیاه نمایی در خصوص آمار جرائم استان است و باید رسانه های استان نگاهی منصفانه به آمار جرائم و عملکرد پلیس داشته باشند تا ذهنیت غلطی که نسبت به استان البرز به وجود آمده از بین برود.

وی گفت: آمار کشفیات و دستگیری در استان البرز نشان از بالا بودن میزان جرائم در این استان ندارد بلکه نشان از عملکرد صحیح و موجدانه نیروهای انتظامی در برخورد و مقابله با جرائم دارد.

سردار گودرزی تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور در خصوص توطئه های داخلی و خارجی و همچنین تهدیدها و تحریم های صورت گرفته بر علیه ایران، آمار جرائم خشن در کشور ما بسیار پائین تر از برخی کشورهای مدعی است.

وی اظهار داشت: امار جرائم خشن در البرز نسبت به سال گذشته 46 درصد کاهش داشته که این امر نشان از عملکرد خوب پلیس و بالا رفتن سطح آگاهی مردم و تعامل روزافزون با پلیس دارد.

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: در طول 11 ماه گذشته هیچ سرقتی از طلا فروشی های سطح استان صورت نگرفته و امید می رود روزهای پایانی سال نیز شاهد این امر نباشیم.

کشف 97 درصدی قتل در استان البرز

سردار گودرزی تصریح کرد: در طول این مدت 97 درصد قتل های به وقوع پیوسته در البرز کشف شده است.

وی افزود: این آمار در اثر اقدامات پیشگیرانه پلیس، نا امن کردن معابر برای مجرمان، حضور گسترده ماموران در معابر پر تردد، اگاه سازی صنوف و مردم و توجه جدی به هشدارهای پلیس محقق شده است.

وی گفت: با اجرای طرح زوج و فرد در شهرستان کرج کیف قاپی و سرقت های خرد کاهش 62 درصدی داشته و این امر نشان می دهد حضور پلیس در معابر تا چه حد می تواند در کاهش ناامنی موثر باشد.

3 تن مواد مخدر در استان البرز کشف و ضبط شد

سردار گودرزی از کشف 3 تن مواد مخدر در استان البرز در 11 ماه گذشته خبر داد و گفت: حدود دو تن از این مواد تریاک و مابقی مواد مخدر صنعتی و از انواع دیگر بوده است.

وی افزود: در این رابطه 47 باند منهدم شده و 12 هزار و 696 نفر بازداشت شده اند که 397 نفر قاچاقچی، 65 نفر حمل کننده و 748 نفر نگهدارنده مواد بوده اند.

وی گفت: 11 هزار و 486 نفر از دستگیر شدگان نیز توزیع کننده خرد مواد مخدر بوده اند.

سردا گودرزی از کشف و ضبط 61 دستگاه خودروی سبک و سنگین و همچنین ده ها قبضه اسلحه در این رابطه خبر داد.

152 میلیارد و 544 میلیون ریال کالای قاچاق در البرز کشف و ضبط شد

فرمانده انتظامی استان البرز از کشف 152 میلیارد و 544 میلیون ریال کالای قاچاق در استان البرز در 11 ماه گذشته خبر داد و گفت: عمده این کالاها لوازم آرایشی بهداشتی، دارو، مواد سوختی و لباس بوده اند.

سردار گودرزی افزود: در این راستا 618 نفر دستگیر و 182 خودروی سبک و سنگین توقیف شده است.

هفت سین انتظامی در خدمت مردم در ایام نوروز

سردار گودرزی اظهار داشت: در ایام نوروز نیروی انتظامی از سردار، سرهنگ، سرگرد، سروان، ستوان و سرباز هفت سین خدمتگزاری به مردم را تشکیل داده و همه جانبه آماده خدمت رسانی در جهت تامین امنیت و حفظ آرامش شهروندان خواهند بود.

وی تصریح کرد: نوروز پر نشاط با رعایت قانون و احترام به یکدیگر شعار نوروزی نیروی انتظامی است.

وی گفت: امسال تعداد زیادی همیار پلیس، نگهبانان محله و حدود هزار نفر از دانشجویان دانشکده انتظامی همراه پلیس خواهند بود.

فرمانده انتظامی البرز افزود: همچنین بیش از 200 موتور سوار نیز در خیابان ها و کوچه های اصلی و فرعی شهر گشت زنی خواهند کرد.

وی گفت: 52 تیم گشتی و یگان ویژه نیز در محورهای مواصلاتی استان فعال خواهند شد.

حفظ حرمت مردم و تعالی رفتار کارکنان اولویت اصلی ناجا در سال جدید

فرمانده انتظامی البرز حفظ حرمت مردم و تعالی رفتار کارکنان نیروی انتظامی را در اولویت و در دستور کار نیروی انتظامی دانست و تاکید کرد: هیچ فردی اجازه ندارد بدون کارت شناسایی و حکم قضایی وارد حریم شخصی افراد شود و همچنین حفظ حرمت افراد بر همه در هر لباس و هر درجه ای واجب خواهد بود.

