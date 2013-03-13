به گزارش خبرگزاری مهر، شاهين پاكروح از جانب وزير نيرو به مدت يك سال به عنوان رئيس شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو در استان كردستان منصوب شد.

شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو در استان متشكل از مديران عامل شركت هاي آب منطقه ‌اي، آب و فاضلاب شهري، آب و فاضلاب روستايي، مديريت توليد برق استان، مديريت امور انتقال برق و توزيع نيروي برق استان است.

برگزاري مسابقه نقاشي با موضوع آب

شركت آب منطقه اي كردستان مسابقه نقاشي با موضوع آب برگزار می کند.

به مناسبت دوم فروردين ماه روز جهاني آب مسابقه نقاشي بر روي كاغذ A4 با موضوعات آب در هر مكان براي همگان و صرفه جويي در مصرف آب در مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان در ميان فرزندان كاركنان صنعت آب و برق استان برگزار مي شود.

مهلت تحويل آثار در هر شركت به دفاتر روابط عمومي شركت ها يا مشاورين امور بانوان صنعت آب و برق استان 15 فروردين سال 92 است.

گفتنی است نقاشي ها در نمايشگاهي به همين منظور در فروردين ماه در شركت آب منطقه اي استان به نمايش گذاشته می شود و طي مراسمي جوايز نفرات برتر اهدا می شود.

بهره برداری از پروژه مجتمع آبرسانی روستایی ناصرآباد شهرستان دهگلان

پروژه آبرسانی به مجتمع ناصرآباد شهرستان دهگلان با حضور امام جمعه، نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، مشاور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان و جمعی از مسئولان ادارات و اعضای شورای اداری و شورای تامین شهرستان دهگلان در محل روستای قاضی جوب به بهره برداری رسید.

سرپرست امور آبفار شهرستان دهگلان در این مراسم با بیان اینکه با افتتاح این پروژه، آبرسانی به سه روستای سرخه جوب، قاضی جوب و دلک انجام می شود، گفت: مجتمع آبرسانی ناصر آباد از سال 88 آغاز شده و تاکنون برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر دو هزار و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

سید محمد عزیزی بیان کرد: ایجاد 7.7 کیلومتر خط انتقال، 7.8 کیلومتر شبکه توزیع، یک باب ایستگاه پمپاژ، سه باب مخزن بین راهی و 190 انشعاب خصوصی در روستاهای مذکور از ادامه فعالیت های این طرح است.

وی یادآور شد: با بهره برداری از این مجتمع 190 خانوار روستایی با جمعیتی بالغ بر 800 خانوار از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

فرماندار شهرستان دهگلان نیز در ادامه با تشکر از پیگیری های صورت گرفته توسط سرپرست امور آبفار دهگلان در خصوص تکمیل به موقع پروژه از زحمات پرسنل آبفار شهرستان تقدیر کرد و تامین آب شرب سالم و بهداشتی را برای اهالی روستاها از مهمترین وظایف مسئولان برشمرد و گفت: در دولت نهم و دهم اقدامات قابل توجهی در خصوص آبرسانی به روستاها به ثمر نشسته که امید است بیش از پیش این مهم ادامه داشته و موجبات رضات مردم و ساکنان روستاها فراهم شد.

کسب رتبه دوم ترجمه کتاب تکنولوژی آب و فاضلاب با همکاری آبفار کردستان

با همکاری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان در چهارمین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران در بخش ترجمه کتاب رتبه دوم کشور را کسب کرد.

این کتاب در اکثر دانشگاه های دنیا و از جمله ایران تدریس می شود مشتمل بر 14 فصل بوده که شامل شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب و روش های تصفیه و بهره برداری آب و فاضلاب است.

گفتنی است کتاب مذکور با حمایت مالی شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان و توسط بهزاد شاه مرادی دکتری تخصصی بهداشت محیط و استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان ترجمه شده است.