ارائه رشته کارشناسی ارشد روابط عمومی در دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر کرمانشاه ظهر چهارشنبه با حضور حجت الاسلام محمد آفتابی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شاعرگرانقدر استاد فرشید یوسفی و بهرام فاضلی رئیس دانشکده فرهنگ و هنر دانشگاه علمی کاربردی و جمعی از اساتید و دانشجویان در محل آمفی تئاتر دانشکده فرهنگ و هنر برگزار شد.

در این مراسم، رئیس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر با ابراز خرسندی از این اتفاق گفت: هدف از این گردهمایی ایجاد اتحاد، یاد و خاطره ای است که به نیکی سپری کردیم.

بهرام فاضلی زاد با اشاره به تعداد دانشجویان سال 91 این دانشکده افزود: هم اکنون تعداد دانشجویان این مرکز از مرز یک هزار و 200 دانشجو گذشته است و با 7 رشته تحصیل مشغول به تحصیل هستند.

وی از اضافه شدن رشته روابط عمومی کارشناسی ارشد به علمی کاربردی کرمانشاه خبر داد و گفت: این اتفاق با حمایت مدیرکل فرهنگ ارشاد اسلامی استان کرمانشاه جناب حجت الاسلام محمد آفتابی بوده که ما توانستیم موفق به قطعی شدن این رشته تحصیلی در این دانشگاه شویم.

در ادامه این مراسم یکی از دانشجویان نمونه دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ هنر گفت: یکی از بهترین زمان های تحصلیم را در دانشگاه علمی کاربردی تجربه کردم.

محسن واعضی افزود: از تمام اساتید دانشگاه، به خصوص آموزش و مدیریت دانشگاه که باعث پیشرفت و انگیزه در من شدند قدردانی و تشکر می کنم.

این دانشجوی نمونه افزود: رئیس دانشگاه به ما دانشجویان گفت اگر می خواهید کار موثری انجام دهید دانشگاه راه را بر شما هموار می کند تا شما بتوانید در زمان تحصیل استفاده بهینه ای از این مقطع تحصیلی داشته باشید.

اجرای نمایش طنز توسط گروه اهورا از جمله برنامه های این جشن بود.