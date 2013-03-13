13 هزار مترمربع فضاي سبز در بجنورد احداث شده است

عباسعلي مهماندوست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون 13 هزار و 362 مترمربع فضاي سبز شهري با اجراي طرح هاي توسعه پارك ها، ايجاد پارك هاي جديد و توسعه فضاي سبز در ميادين و ... در بجنورد احداث شده است.

وي اظهار داشت: پارك تيزهوشان با مساحت كلي سه هزار و 666 مترمربع، فضاي سبز ميدان دفاع مقدس با مساحت هزار و 840 مترمربع، احداث فضاي سبز محوطه مصلي با مساحت هزار و 300 مترمربع، فضاي سبز بولوار پليس با مساحت كل هزار و 200 مترمربع، احداث بولوار و لچكي خيابان 32 متري دانشگاه آزاد اسلامي با مساحت چهار هزار و 356 مترمربع و ميدان و لچكي هاي خيابان معراج با مساحت هزار مترمربع از جمله پروژه هايي هستند كه سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري بجنورد در سال جاري اجرا كرده و به اتمام رسانده است.

مهماندوست با بيان اينكه برخي ديگر از پروژه هاي توسعه فضاي سبز بجنورد نيز آغاز شده اما هنوز به اتمام نرسيده است، تصريح كرد: تكميل و بهسازي پارك خطي ولايت در مساحت 17 هزار و 955 مترمربع از جمله اين پروژه ها محسوب مي شود كه در حال حاضر حدود 60 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

به گفته وي پروژه هاي نهالكاري، توسعه كمربند سبز در بوستان بش قارداش در 100 هكتار، پروژه هرس درختان سطح شهر و احداث فضاي سبز فاز دو پارك آرامش با مساحت كلي سه هزار مترمربع كه در حال حاضر 80 درصد پيشرفت فيزيكي دارد، از جمله ديگر طرح هاي در دست اقدام اين سازمان است.

اين مسئول اضافه كرد: همچنين احداث ديوار سبز حاشيه بولوار 32 متري دانشگاه آزاد اسلامي با پيشرفت 10 درصدي، احداث فضاي سبز فاز چهار بوستان بش قارداش با مساحت كلي دو هزار مترمربع و تزريق عناصر غذايي همانند آهن براي درختان سطح شهر، برخي ديگر از اقدامات در دست اجراي سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري بجنورد محسوب مي شوند.

مهماندوست در ادامه عنوان كرد: در حال حاضر بجنورد داراي دو ميليون و 100 هزار مترمربع فضاي سبز شهري بوده و سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري نيز سالانه بخشي از اين مساحت را گلكاري و نهالكاري مي كند.

وي با بيان اينكه هم اكنون سرانه فضاي سبز بجنورد 10.5 مترمربع است، اظهار داشت: اين ميزان به نسبت سال گذشته 0.4 مترمربع افزايش يافته و در حال حاضر از متوسط سرانه فضاي سبز كشوري بالاتر است.

مهماندوست تصریح کرد: در سال 86 سرانه فضای سبز بجنورد 8.9 مترمربع بود که این میزان در سال 90 به 9.8 مترمربع افزایش پيدا كرد و در سال جاری نیز به 10.5 مترمربع ارتقا یافت.

وی با بیان اینکه میانگین سرانه فضای سبز شهری در کشور حدود 9 مترمربع است، اظهار داشت: بر این اساس سرانه فضای سبز در بجنورد از میانگین کشوری آن بالاتر است.

اين مسئول افزود: البته میانگین سرانه فضای سبز در کشور با سرانه استاندارد آن متفاوت بوده و بجنورد هنوز با سرانه استاندارد فضای سبز اندکی فاصله دارد.

مهمان دوست تصریح کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته، سرانه متعارف و قابل قبول برای فضاهای سبز شهری در شهرهای ایران بین هفت تا 12 مترمربع برای هر نفر در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: البته این میزان در مقایسه با شاخص تعیین شده و استاندارد جهانی آن که 20 الی 25 مترمربع برای هر نفر تعریف شده، کمتر است.

مهمان دوست اضافه کرد: در شهرهای ایران سرانه استاندارد فضای سبز با توجه به ویژگی‌های متفاوت جغرافیایی و اقلیمی تعریف می‌شود که این میزان برای بجنورد 12 متر تعیین می‌شود.

مديرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداري بجنورد تصریح کرد: در حال حاضر سرانه فضای سبز بجنورد از میانگین کشوری آن بالاتر بوده و فاصله چندانی نیز با استاندارد تعریف شده آن ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بجنورد با دارا بودن دو منطقه شهری و همچنین شهرداری مهر، 214 هزار نفر جمعیت دارد.

