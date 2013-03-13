تذکر 58 نماینده مجلس به سه وزیر برای رعایت حرمت ایام فاطمیه در 5 فروردین

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جواد جهانگیرزاده عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش، 58 تن از نمایندگان مجلس در تذکر به وزیر کشور، وزیر دادگستری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر لزوم رعایت حرمت ایام فاطمه و شهادت حضرت زهرا(س) در روز 5 فروردین سال 92 توسط رسانه ملی شهرداری ها و دستگاه های اجرایی، اداری و فرهنگی که به نحوی مرتبط با برگزاری جشن های نوروزی هستند، تاکید کردند.

تابش، حسینی، سبحانی نیا، فتح الله حسینی، نبویان، فتحی پور، رستمیان، سیلانلو، سادات ابراهیمی، بیگی، حسین زاده بحرینی، سالک، صادقی، زاهدی، رحمانی، نوروزی، حسینی، عبداللهی، کوثری، ثنایی، ناصری، ثروتی، رحماندوست، دهدشتی، خسته بند، انصاری، یوسفیان ملا، پیرموذن، رجائی باغ سیایی، پزشکیان، قره سید رومیانی، احمدی، جعفرزاده، سقایی، مصباحی مقدم، امیری خامکانی، سودانی، نادران، پورفاطمی، ندیمی، نعمتی، آشوری، زمانیان، هاشمی نخل ابراهیمی، حیدرپور، موسوی لارگانی، احمدی، باقری، فولادگر، میرکاظمی، بزرگواری، تاجگردون، هروی، توکلی(نماینده الیگودرز)، بیاتیان، مرندی و جهانگیرزاده 58 نماینده تذکردهنده به سه وزیر کابینه هستند.

اسماعیل کوثری نماینده تهران ویکی از امضا کنندگان این تذکر در توضیح اینکه چرا این تذکر از هم اکنون به وزیران داده شده است و نقش وزارت کشور و دادگستری در این میان چیست، گفت: هدف از تذکر پیش از ایام فاطمیه به این دلیل بود که به دستگاهها و وزارت خانه‌ها مرتبط یادآوری کنیم این ایام را مد نظر داشته باشند و نسبت به مفاسد احتمالی بی توجهی نکنند.

وی ادامه داد: البته چون وزارت کشور و وزارت دادگستری نیز مسئولیت پرداختن به مفاسد را دارند لذا به آنها نیز یادآوری کردیم تا به وظیفه خود عمل کنند.