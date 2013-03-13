افزايش برخورد با اشتغال اتباع غير مجاز در كشور

به گزارش خبرنگار مهر،عزيز كاظمي ظهر چهارشنبه در نشست خبري در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص وضعيت اشتغال اتباع بيگانه غير مجاز، گفت: تيم هاي نظارتي به شدت وضعيت اشتغال اتباع بيگانه غير مجاز را بررسي و برخورد مي كنند.

وي تصريح كرد: با كار كردن اتباع مجاز و داراي كارت اشتغال مشكلي نداريم و آنها نيز طبق قانون مي توانند در اين كشور فعاليت كنند اما از هرگونه اشتغال اتباع بيگانه غير مجاز جلوگيري خواهيم كرد.

مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور با اشاره به اينكه 840 هزار اتباع بيگانه مجاز در كشور حضور دارند افزود: در خصوص اتباع بيگانه مجاز آمار دقيق در اختيار است اما افراد غير مجاز حدود 600 تا 800 هزار نفر هستند.

كاظمي تصريح كرد: آمار افراد غير مجاز نيز بخشي شامل باقي مانده هاي دوره هاي گذشته و بخشي نيز جديد وارد كشور شده اند.

وي با اشاره به اينكه هيچگونه كارت جديد براي اتباع بيگانه غير مجاز صادر نخواهد شد تاكيد كرد: مهلت صدور كارت براي اتباع بيگانه غير مجاز حاضر در كشور به اتمام رسيده و تحت هيچ شرايطي براي اين افراد كارت جديد صادر نمي شود.

مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوالي مبني بر افزايش ورود اتباع بيگانه غير مجاز در ايام تعطيلات نوروز، گفت: نيروي انتظامي در بحث جلوگيري از ورود اتباع، فعاليت هاي خوبي را داشته كه اين برخورد ها در ايام نوروز ادامه خواهد داشت.

كاظمي تصريح كرد: در ايام فروردين ماه به دليل وضعيت آبي و هوايي كشور ممكن است كه تمايل براي ورود به كشور به طور غير قانوني بيشتر باشد اما در همين ايام نيز مامورين انتظامي با دقت تمام مرزها را تحت كنترل دارند.

وي با بيان اينكه برخورد ما با اتباع بيگانه مجاز و غير مجاز طبق قانون و دين است، گفت: ما مسلمان هستيم در طبق قانون و دين با مهاجرين برخورد مي كنيم اما به طور حتم برخورد ما با افراد غير مجاز حاضر در كشور به طور كل متفاوت است.

مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور يادآور شد: مهاجرين خارجي مجاز هم اگر طبق قانون كشور رفتار نكنند با آنها نيز برخورد خواهد شد زيرا تمامي افراد حاضر در يك كشور مكلف به اجراي قوانين آن كشور هستند.