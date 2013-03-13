ورود "قيصر، 40 سال بعد" به شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند به كارگرداني مسعود نجفي كه پيش از اين نمايش‌اش در جشنواره‌هاي حقيقت، كوتاه تهران و تصوير با استقبال چشمگيري همراه بوده است توسط موسسه هنرنماي پارسيان عرضه شد.

"قيصر، 40 سال بعد" در چهلمين سال ساخت "قيصر" به سراغ عوامل، لوکيشن‌ها و سينماهاي نمايش‌دهنده اين فيلم رفته و در گفتگو با سينماگران و مردم به اين فيلم ماندگار تاريخ سينماي ايران مي پردازد.

مسعود كيميايي، جمشيد مشايخي، مازيار پرتو، منوچهر اسماعيلي، مرحوم عباس شباويز، پوري بنايي، ناصر ملك مطيعي، بهمن مفيد، اسفنديار منفردزاده، جلال پيشواييان، اكبر معززي و .. از عوامل "قيصر" و عزت‌الله انتظامي، فاطمه معتمد‌آريا،امين تارخ، مرحوم علي كسمايي، پرويز نوري، مرحوم شاپور قريب، علي معلم، چنگيز جليلوند، محمد متوسلاني، سيروس الوند، اصغر بيچاره، حميد نعمت‌الله، عبدالله عليخاني ، تهمينه ميلاني و سعيد راد هنرمنداني هستند كه مقابل دوربين اين مستند رفته‌ و اظهار نظر مي‌كنند.

فهرست كامل عوامل اين مستند عبارتند از طراح و كارگردان: مسعود نجفي، تدوين:سيدحامد ميرفتاحي، دستيار تدوين و صداگذار:محمد تهراني، تصويربرداران: حميد فرامرزي، ،مهدي ناظريان و ماجد نيسي، مدير توليد و عكاس: حسن هندي، گرافيست: طاها ذاکر، صدابردار: مهدي اسدي، مشاور کارگردان: مسعود فروتن.