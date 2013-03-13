شهدای دیواندره به مردم معرفی شوند/مریوان آماده استقبال از مسافران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدی نقشبندی در دیدار با کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دیواندره اظهار داشت: در دیواندره شهیدان والا مقامی همچون شهید شهسواری و شهید کاکسوندی وجود دارند و یکی از وظایف بنیاد شهید شناساندن بیشتر افکار بلند این شهیدان به نسل جوان و روایت فداکاری آنان است.

وی افزود: ترویج فرهنگ کارآفرینی در خانواده معزز شهدا و ایثارگران و توانمند سازی آنان برای سهیم شدن در پیشرفت و توسعه شهرستان یکی از اهداف بنیاد شهید بوده و باید به جد مورد پیگیری قرار گیرد.

مریوان برای استقبال از مهمانان نوروزی در آمادگی کامل است

فرماندار شهرستان مریوان بیان کرد: بنا به برنامه ریزی ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان، مریوان برای استقبال از مهمانان نوروزی آمادگی کامل را دارد.

عبدالله رشیدی پور در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی از آمادگی این شهرستان برای استقبال و اسکان و پذیرایی از مهمانان نوروزی خبرداد.

وی یادآور شد: برای اسکان مهمانان نوروزی 24 مدرسه با 190 کلاس، چهار هتل و پنج مهمانپذیر با 900 تخت پیش بینی شده است.

فرماندار مریوان ادامه داد: شهرستان مریوان با وجود مرز رسمی باشماق در مسیر تعدادی زیادی از مهمانان نوروزی قرار گرفته و جا دارد بسترهای لازم در این زمینه فراهم شود.

شورای دانش آموزی در رفع مشکلات مدارس نقش مهمی دارند

فرماندار شهرستان سروآباد اظهار داشت: وجود شورای دانش آموزی قوی سبب رفع مشکلات دانش آموزان و مدارس می شود.

احمد محمدرضایی در جمع اعضای شوراهای دانش آموزی شهرستان سروآباد افزود: شهرستان سروآباد دانش آموزان و فرزندان نام آور و با استعداد زیادی دارد که سعی شده در خصوص ارتقاء سطح آموزشی و علمی آنان تلاش شود.

وی ادامه داد: اگر دانش آموزان در مسیر آموزش قرار گیرند ما به هدف خود می رسیم و همچنین اگر مدیران و معلمان برنامه ریزی لازم را انجام دهند ما در خصوص تحصیل و تربیت موفق خواهیم بود.

فرماندار سروآباد با بیان اینکه دانش آموزان ما باید تقوی را سرلوحه کار قرار دهند، یادآور شد: فعالیت در حوزه های علمی و فناوری امری بسیار ضروری است که باید به طور جدی در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد.

محمدرضایی به برگزاری نشست نخبگان اشاره کرد و بیان کرد: حمایت همه جانبه از دانش آموزان و دانشجویان نخبه و همچنین مبتکران کشور وظیفه همه مسئولین است و فرمانداری شهرستان نیز از هیچ کوششی دریغ نمی کند.