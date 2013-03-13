22 نفر در نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی جذب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قریب صبح چهارشنبه در نشست خبری، اظهارداشت: آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی استان همزمان با سراسر کشور در 25 اسفند ماه جاری برگزار می شود.

وی تعداد شرکت کنندگان در این آزمون را 532 نفر عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد 135 نفر مرد و 397 نفر زن هستند.

قریب با اشاره به اینکه از این تعداد 22 نفر در سطح استان جذب خواهند شد، افزود: از این تعداد پنج نفر آقا در اداره کل استان و مابقی از ترکیب جنسیتی زن و مرد در سطح استان جذب می شوند.

افزایش ایستگاه های مطالعه خراسان جنوبی به 12 ایستگاه

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی از وجود سه ایستگاه مطالعه در سطح استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هشت هزار نفر برای دریافت کتاب به این ایستگاه ها مراجعه کرده اند.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت چهار هزار و 900 کتاب به امانت داده شده است، بیان کرد: از این تعداد یک هزار و 700 جلد کتاب مربوط به کودکان و سه هزار و 200 کتاب به بزرگسالان اختصاص دارد.

قریب با توجه به استقبال مردم از این ایستگاه ها، گسترش ایستگاه ها در استان را از جمله برنامه های اولویت دار این نهاد در سال آینده برشمرد و بیان کرد: برای افزایش تعداد ایستگاه های مطالعه کتاب از سه به 12 ایستگاه برنامه ریزی شده است.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی در پایان به مزایای راه اندازی ایستگاه های مطالعه اشاره کرد و گفت: این ایستگاه ها موجب سهولت دسترسی مردم به کتاب و پر کردن اوقات فراغت مردم با مطالعه و کتابخوانی می شود.