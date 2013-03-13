دانش آموزان آملی به استقبال نوروز رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموزان آملی با رنگ کردن تخم مرغ های سفره هفت سین در جشنواره تخم مرغ رنگ کنی به استقبال نوروز 92 رفتند.

مدیر مدرسه ابتدایی فروغ دانش آمل در خصوص اهداف برپایی این جشنواره گفت: این جشنواره به منظور ایجاد روحیه شور ونشاط در بین دانش آموزان مدرسه و به استقبال رفتن عید نوروز و فصل بهار برگزار شد.



مهین یزدان نژاد افزود: باید با زنده نگه داشتن مراسم باستانی نوروز ایرانیان وانتقال این سنت چندین هزار ساله به دانش آموزان ونسل های امروز جامعه این فرهنگ با ارزش را حفظ کرد.



وی اضافه کرد: دانش آموزان مدرسه به همراه خودشان تخم مرغ برای جشنواره آورده بودند و تعدای نیز توسط مدرسه به آنان داده شد.



مدیر مدرسه ابتدایی فروغ دانش آمل از برپایی سفره بزرگ هفت سین توسط دانش آموزان این مدرسه خبر داد وتصریح کرد: برای زیباتر شدن جشنواره ونیز جذابیت بیشتر در کار دانش آموزان، از آنان خواسته شده سفره بزرگ هفت سین را با سلیقه هایشان برپا کنند.



وی افزود: این جشنواره به صورت نمادین درمدرسه ابتدایی فروغ دانش آمل برگزار و بیش از 70 دانش آموز دختر پایه های مختلف این مدرسه در آن شرکت کردند.



یزدان نژاد گفت: دانش آموزان این مدرسه تخم مرغ های سفره هفت سینی خود را به شکل های مختلف رنگ آمیزی و در سفره بزرگ هفت سین این مدرسه به نمایش گذاشتند.



وی ادامه داد: در این سفره بزرگ هفت سین که به طرز زیبا وباشکوه برپا وبه برپا شد، تمامی ملزومات سفره هفت سین در این سفره بزرگ چیده شد.



