مجتمع توانبخشی ایثار در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی صبح امروز در جریان دیدار مدیران بنیاد شهید استان و شماری از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران این استان با نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار داشت: کار ساخت مجتمع توانبخشی ایثارگران در سال 87 در سنندج آغاز شد و هم اکنون این پروژه پیشرفت خوبی دارد.

وی افزود: این مجتمع در سه فاز و با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رهبری، هیئت دولت و کمک های مردمی به همراه اعتبارات ستاد مرکزی است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان بیان کرد: مجموعه فرهنگی ورزشی با زیربنای پنج هزار و 655 متر مربع است و در سه طبقه با 80 درصد پیشرفت فاز اول مجتمع توانبخشی ایثارگران است.

سلیمانی یادآور شد: فاز اول دارای استخر سرپوشیده، سالن های چند منظوره و ساختمان های ادارای است.

وی با بیان اینکه فاز دوم این مجتمع نیز مجموعه توانبخشی با زیربنای سه هزار و 500 متر مربع است، ادامه داد: این فاز نیز دارای فضاهای اداری، کارگاه کار درمانی، فضای درمانی و غیره است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان گفت: مجموعه توانبخشی این مجتمع نیز با پیشرفت فیزیکی 98 درصد در حال احداث است و پیش بینی می شود در سالروز سفر تاریخی رهبری به استان به بهره برداری برسد.

سلیمانی اظهار داشت: فاز سوم این مجموعه نیز شامل محوطه سازی و رستوران با زیربنای 600 متر مربع است و با برنامه ریزی های انجام شده پیش بینی می شود هر سه فاز این مجتمع تا پایان سال مالی عمرانی و در تیر ماه 92 به بهره برداری برسد.

وی خدمت به شهدا و ایثارگران و خانواده های آنان را از وظایف اصلی اداره کل بیان کرد و افزود: شهدا حق بزرگی برگردن همه ما دارند لذا خدمت به خانواده و بازماندگان آنان امری ضروری است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران یادآور شد: وظیفه ملی و دینی همه ما خدمت به خانواده های شهدا و ایثارگران و همچنین فراهم کردن امکانات لازم برای جانبازان است چرا که آنان جان، مال و همه چیز خود را فدای انقلاب و آرمان های اسلام کرده اند.