بهترین سلاح در برابر حملات دشمنان گسترش فرهنگ صالحین در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مربیان و مسئولان حلقه های تربیتی صالحین صبح چهارشنبه با حضور مسئولان این شجره طیبه در سپاه ناحیه ورامین برگزار شد.

صالحین دنبال کننده اهداف بلند تربیتی انقلاب اسلامی است

فرمانده سپاه ناحیه ورامین در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت تقویت و کیفی سازی حلقه های صالحین اظهار داشت: صالحین دنبال کننده اهداف بلند تربیتی انقلاب اسلامی است و لذا از حوزه ها می خواهم با تمام توان برای اجرای مطلوب طرح صالحین همکاری کنند.

مرتضی مؤمنی فر با اشاره به تهدیدات فرهنگی دشمن علیه نظام اسلامی افزود: امروز تمام همت سپاه پاسداران در اجرای این طرح به ‌کار گرفته شده و دشمنان از این امر در هراس هستند و گردهمایی حلقه های صالحین باید با تأکید بیشتر بر کیفیت برگزار شود.

وی طرح صالحین را در راستای خود سازی و آمادگی نیروهای بسیجی برای ورود به عرصه‌ های مورد نیاز انقلاب دانست و از علما و طلاب خواست سپاه را در اجرای این طرح یاری کنند.

امام جمعه موقت ورامین نیز در این نشست طی سخنانی گفت: مربیان شجره طیبه صالحین باید همواره به اهداف بلند این شجره که تأکید بر ارزش ها، انس جوانها با مسجد و ترویج فرهنگ شهید و شهادت است، دقت داشته باشند، امروز بهترین سلاح در برابر حملات دشمنان گسترش طرح صالحین و فرهنگ صالحین در جامعه است، انتخاب نام صالحین برای این حلقه ها بسیار مناسب است و نشان دهنده هدف طرح است.

در سال جدید مربیان و حلقه ها برنامه ریزی های بیشتری انجام دهند

حجت الاسلام سید محسن محمودی ادامه داد: در سال جدید مربیان و حلقه ها برنامه ریزیهای بیشتری انجام دهند تا بیش از پیش منویات مقام معظم رهبری به اجرا در آید، چراکه ایشان بر ایجاد مناسب و با کیفیت حلقه های صالحین تأکید دارند.

وی عنوان داشت: ائمه جماعات محورهای حلقه ‌های صالحین هستند، امروز جبهه جنگ ما جبهه فرهنگی است، فضای مساجد را باید فرهنگی کرد، حلقه ‌های صالحین پرداختن به کیفیت بسیج است.

امام جمعه موقت ورامین یکی دیگر از اهداف عمده اجرای طرح صالحین را کادر سازی برای نظام اسلامی معرفی کرد و افزود: مدیران باید با تفکر بسیجی انتخاب شوند.

وی تصریح کرد: آثار این طرح عظیم را در آینده مشاهده خواهیم کرد، قطعاً علمای بزرگوار و ائمه جماعات نیز در اجرای این طرح که از جمله اهداف اصلی آن انس بیشتر بسیجیان با سنگر مساجد است کمک می‌ کنند.