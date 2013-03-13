اخراج معاونان وزیر علوم از کمیسیون آموزش مجلس به جا بود

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واکنش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ممانعت اعضای کمیسیون آموزش از حضور دو معاونش در شورای سنجش و پذیرش دانشجو، تاکید کرد: وزارت علوم پیشنهادات مکتوبی را به کمیسیون آموزش در خصوص طرح سنجش و پذیرش دانشجو ارسال کرده اما بحثی که کمیسیون داشت این بود که چون تعیین تکلیف کنکور 93 حساس است، صحبت کردن در این باره منجر به مطرح شدن نظرات متعددی هم می شود و از آنجا که وزیر علوم نسبت به موضوع اشراف دارد دفاعیاتی که نسبت به چارچوب طرح خواهد کرد اقناع نمایندگان را به همراه خواهد داشت و با صلابت بیشتری مورد حمایت‌شان قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه انتظار این بود که وزیر علوم به عنوان متولی اصلی طرح سنجش و پذیرش دانشجو که مجری آن هم است، در این جلسه حضور داشته باشد، اظهار داشت: البته هنوز هم برای بررسی این موضوع فرصت باقی است و امیدوارم در حضورشان تجدید نظر کنند.

رئیس کمیته آموزش عالی در پاسخ به این پرسش مهر که آیا لازم بود از حضور دو معاون وزارت علوم در جلسه کمیسیون آموزش ممانعت به عمل آید، زیرا این دو معاون وزارت علوم نسبت به طرح سنجش و پذیرش دانشجو اشراف بیشتری دارند، تصریح کرد: این اقدام به نظرم کاملاً به جا بود؛ دیدگاه ما این است که برخی موارد موجود در این طرح حاکمیتی است و نه کارشناسی صرف، قاعدتاً هم لازم است از منظر حاکمیتی نسبت به این طرح نظر داد و وزیر علوم به عنوان عالی ترین مقام آموزش عالی در جریان برخی مباحث حاکمیتی است که ممکن است منِ کارشناس نباشم.

وی ادامه داد: دفاعیات وزیر علوم دفاعیات مهمی است به همین خاطر معتقدیم طرح مذکور موضوعی است که می تواند فضای جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد زیرا سالانه بالغ بر یک میلیون نفر داوطلب ورود به دانشگاه داریم که سرنوشت آینده خود را می خواهند در دانشگاهها پیدا کنند؛ معتقدیم این طرح باید قوی باشد و به سرنوشت قانون قبلی دچار نشود.

صابری در ادامه با اشاره به اینکه قانون پیشین حذف کنکور، مصوبه مجلس بود اما دولت نتوانست آن را اجرا کند، گفت: آن طرح هم کارشناسی بود اما دیدگاههای حاکمیتی در آن دیده نمی شد.

نماینده مردم آزادشهر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره اینکه آیا رئیس کمیسیون که وزیر علوم دولت نهم بود و با نظر وزیر فعلی علوم می تواند به جای کامران دانشجو طرح سنجش و پذیرش دانشجو را به سرانجام برساند، تصریح کرد: رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات فقط جای خودش می تواند تصمیم گیری کند و نمی تواند به جای وزیر علوم نظری بدهد، ما هیچ وقت قائل نیستیم که رئیس کمیسیون آموزش از نظریات وزیر علوم دفاع کند و باید در سمتی که دارد از این طرح و نظرش دفاع کند.

وی درباره این موضوع که اگر وزیر علوم نمی توانست راس ساعت 14 در جلسه کمیسیون آموزش حضور یابد، یک یا دو ساعت بعد اعلام حضور می کرد، افزود: اگر وزیر علوم در ساعت 14 نمی توانست حضور یابد اعلام می کرد که به عنوان مثال در ساعت 15 یا 16 امکان حضور در کمیسیون آموزش داشت در حالیکه در پاراف به دبیرخانه کمیسیون اعلام کرد که معاونانش در این جلسه حاضر می شوند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون با وزیر علوم مشکلی ندارند، گفت: اما معتقدیم که دکتر دانشجو نیاز است نظریات قوی و محکم خود را صریح بیان کند و در مستندات مجلس صریحاً ثبت شود و بهترین جا برای گفتگوی وزیر علوم در خصوص این طرح در صحن کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است.