  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۵۲

مطلبي:

كمبود مشاوران مذهبي در مراكز ترك اعتياد يكي از ضعف هاي اساسي است

كمبود مشاوران مذهبي در مراكز ترك اعتياد يكي از ضعف هاي اساسي است

بجنورد - خبرگزاري مهر: معاون سياسي امنيتي استانداري خراسان شمالي گفت: كمبود و يا نبود مشاوران ديني و مذهبي در مراكز ترك اعتياد يكي از ضعف هاي اساسي در اين زمينه به شمار مي آيد.

به گزارش خبرنگار مهر، سيف الله مطلبي صبح چهارشنبه در جلسه كميته تخصصي توسعه مشاركت هاي مردمي و سازمان هاي مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالي عنوان كرد: روحانيت و مرجعيت ديني در طول تاريخ همواره از نفوذ كلام قابل توجهي براي اثرگذاري بر مردم داشته و يكي از اين موارد نيز لغو امتياز تنباکو به فتواي آيت الله ميرزاي شيرازي در زمان ناصرالدين شاه قاجار بود.

وي اظهار داشت: با وجود اينكه در طول اين سال ها عده اي تلاش كرده اند به هر طريق ممكن از اين نفوذ كلام و مقبوليت روحانيت در جامعه بكاهند؛ اما به دليل اينكه سخنان روحانيون منشاء الهي دارد، هيچ گاه رابطه بين مردم و روحانيت از بين نرفته است.

مطلبي افزود: در نظام اسلامي نيز بايد هر چقدر زمان مي گذرد، تبعيت از ولايت فقيه بيشتر تحقق يابد و اوامر رهبري در زمينه هاي مختلف روي زمين نماند.

وي تصريح كرد: پيشرفت هاي روز افزون نظام جمهوري اسلامي در طول اين 34 سال مرهون تبعيت از ولايت از جانب مردم و در نتيجه ايستادگي در برابر نقشه هاي دشمنان است.

مطلبي اضافه كرد: دشمن سعي دارد از طرق مختلف بين مردم و رهبري فاصله انداخته و از اين طريق به اهداف خود دست يابد، اما ملت مسلمان ايران با ايستادگي برابر نقشه هاي دشمنان، حتي ذره اي نيز دچار ترديد و تزلزل نشده اند.

وي در ادامه اعتياد را يكي از بيماري هاي مهلك فرد، خانواده و جامعه ذكر كرد و افزود: در زمينه اعتياد نيز مي بايست از ظرفيت علما دين و روحانيون بيش از گذشته استفاده شود.

اين مسئول با اشاره به فعاليت 28 سازمان مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر در استان اظهار داشت: با وجود موفقيت هاي چشمگير اين سازمان ها در زمينه  پيشگيري از اعتياد و يا درمان معتادان، هنوز ضعف هايي در عملكرد اين سازمان ها وجود دارد كه يكي از مهمترين اين ضعف ها نبود و يا كمبود مشاوران ديني و مذهبي در اين سازمان هاي مردم نهاد و يا ديگر مراكز ترك اعتياد است.

وي تصريح كرد: همچنين مي بايست در تمامي شهرستان هاي خراسان شمالي سازمان هاي مردم نهاد ترك اعتياد راه اندازي شود و همه افراد براي پيشگيري از اعتياد و يا درمان معتادان احساس وظيفه كنند.

معاون سياسي امنيتي استانداري خراسان شمالي در پايان بر رسالت صدا و سيما، رسانه ها و مطبوعات در اين زمينه تاكيد كرد و خواستار نقش آفريني بيشتر و اصولي تر اين مراكز شد.

کد مطلب 2017948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها