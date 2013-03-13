كمبود مشاوران مذهبي در مراكز ترك اعتياد يكي از ضعف هاي اساسي است

به گزارش خبرنگار مهر، سيف الله مطلبي صبح چهارشنبه در جلسه كميته تخصصي توسعه مشاركت هاي مردمي و سازمان هاي مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالي عنوان كرد: روحانيت و مرجعيت ديني در طول تاريخ همواره از نفوذ كلام قابل توجهي براي اثرگذاري بر مردم داشته و يكي از اين موارد نيز لغو امتياز تنباکو به فتواي آيت الله ميرزاي شيرازي در زمان ناصرالدين شاه قاجار بود.

وي اظهار داشت: با وجود اينكه در طول اين سال ها عده اي تلاش كرده اند به هر طريق ممكن از اين نفوذ كلام و مقبوليت روحانيت در جامعه بكاهند؛ اما به دليل اينكه سخنان روحانيون منشاء الهي دارد، هيچ گاه رابطه بين مردم و روحانيت از بين نرفته است.

مطلبي افزود: در نظام اسلامي نيز بايد هر چقدر زمان مي گذرد، تبعيت از ولايت فقيه بيشتر تحقق يابد و اوامر رهبري در زمينه هاي مختلف روي زمين نماند.

وي تصريح كرد: پيشرفت هاي روز افزون نظام جمهوري اسلامي در طول اين 34 سال مرهون تبعيت از ولايت از جانب مردم و در نتيجه ايستادگي در برابر نقشه هاي دشمنان است.

مطلبي اضافه كرد: دشمن سعي دارد از طرق مختلف بين مردم و رهبري فاصله انداخته و از اين طريق به اهداف خود دست يابد، اما ملت مسلمان ايران با ايستادگي برابر نقشه هاي دشمنان، حتي ذره اي نيز دچار ترديد و تزلزل نشده اند.

وي در ادامه اعتياد را يكي از بيماري هاي مهلك فرد، خانواده و جامعه ذكر كرد و افزود: در زمينه اعتياد نيز مي بايست از ظرفيت علما دين و روحانيون بيش از گذشته استفاده شود.

اين مسئول با اشاره به فعاليت 28 سازمان مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر در استان اظهار داشت: با وجود موفقيت هاي چشمگير اين سازمان ها در زمينه پيشگيري از اعتياد و يا درمان معتادان، هنوز ضعف هايي در عملكرد اين سازمان ها وجود دارد كه يكي از مهمترين اين ضعف ها نبود و يا كمبود مشاوران ديني و مذهبي در اين سازمان هاي مردم نهاد و يا ديگر مراكز ترك اعتياد است.

وي تصريح كرد: همچنين مي بايست در تمامي شهرستان هاي خراسان شمالي سازمان هاي مردم نهاد ترك اعتياد راه اندازي شود و همه افراد براي پيشگيري از اعتياد و يا درمان معتادان احساس وظيفه كنند.

معاون سياسي امنيتي استانداري خراسان شمالي در پايان بر رسالت صدا و سيما، رسانه ها و مطبوعات در اين زمينه تاكيد كرد و خواستار نقش آفريني بيشتر و اصولي تر اين مراكز شد.