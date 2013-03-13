32 اکیپ راهداری لرستان در سطح جاده ها فعال هستند

شهرام ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام نوروز تعداد 32 اکیپ راهداری در سطح جاده های استان لرستان به مردم خدمات رسانی می کنند.

وی همچنین با اشاره به تعداد نیروهای فعال در این اکیبها بیان داشت: در قالب این تعداد اکیپ راهداری بیش از 360 نفر از پرسنل اداره کل راه و شهرسازی لرستان حضور دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان با اشاره به تعداد دستگاههای در نظر گرفته شده در ایام نوروز نیز بیان داشت: در این ایام بیش از 240 دستگاه خودرو سنگین و سبک در سطح جاده های استان به کار گرفته خواهد شد.

ملکی همچنین از راه اندازی 24 مرکز راهداری در سطح جاده های لرستان خبر داد.