32 درصد جرایم رایانه ای در کردستان مربوط به سوء استفاده های مالی است/همکاری بیشتر پلیس فتا با خبرنگاران در استان

سرگرد فرامر شاکری صبح امروز در حاشیه انعقاد تفاهم نامه آموزشی و خدماتی پلیس فتا با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرای روزنامه نگاران استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: در چند سال اخیر با گسترش خدمات ارائه شده در فضای سایبر شاهد گسترش ناهنجاری ها و سوء استفاده ها و جرایم متعددی نیز همگام با این توسعه خدمات بوده ایم.

وی افزود: در این مسیر نیز پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران با همت و تلاش کارکنان خدوم خویش در این مسیر قدم برداشته و همگام با سراسر کشور در استان کردستان نیز فعالیت های چشمگیری انجام شده است.

رئیس پلیس فتای استان کردستان ادامه داد: هم اکنون بیش از 32 درصد جرایم در فضای سایبری استان مربوط به کلاهبرداری های مالی و سوء استفاده ها در این بخش بوده و این مهم توجه بیش از پیش مردم استان و متولیان امر را می طلبد.

شاکری یادآور شد: انتشار فیلم ها و تصاویر خصوصی، سوء استفاده های مالی و نشر اکاذیب نیز از دیگر جرایم رایانه ای در استان به شمار می آیند که امید است با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این خصوص شاهد کاهش این جرایم و آگاهی بخشی عمومی در این راستا باشیم.

وی بیان کرد: در همین راستا پلیس فتای استان کردستان برای نخستین بار در کشور و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرای روزنامه نگاران استان در قالب تفاهم نامه ای اقدام به توسعه فعالیت های آموزشی و اطلاع رسانی با محوریت رسانه های استان کرده و امید است این حرکت نقطه عطفی در راستای آگاهی بخشی عمومی در خصوص جرایم و ناهنجاری های مرتبط با فضای سایبر در استان باشد.

رئیس پلیس فتای استان کردستان گفت: به منظور ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت‌های فرهنگي، هنري و رسانه اي در جامعه اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطلاعات برای پیشگیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی ها و عملیات‌ برای انجام و تحقق فعالیت های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش ها و هنجارهای جامعه این تفاهم نامه سه جانبه منعقد شده است.

شاکری افزود: محوریت این تفاهم نامه فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي و توجيهي مرتبط با فضاي مجازي بوده و در این تفاهم نامه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرای روزنامه نگاران استان و موسسه فرهنگی خانه مطبوعات اقداماتی در راستای بستري سازي برای استفاده از مفاد تفاهم نامه، نظارت بر فعاليت تارنماهاي اطلاع رساني، تجارت الكترونيك، دفاتر خدمات اينترنتي، بازي هاي رايانه اي و فروشگاه هاي عرضه نرم افزارهاي رايانه از طريق ساماندهي صدور پروانه فعاليت اين مراكز با هماهنگي با مركز فناوري اطلاعات و گسترش رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: استقرار دبيرخانه كميته تخصصي مشترك موضوع تفاهم نامه در دفتر سراي روزنامه نگاران استان كردستان، در اختيار قراردادن فضاي برگزاري دوره هاي آموزشي - توجيهي فضاي مجازي، تقويت حمايت هاي پشتيباني از طريق كارگروه مقابله با جرائم اينترنتي استانداري كردستان از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

رئیس پلیس فتای استان کردستان از توجه به محور قراردادن فعاليت هاي تبليغي مرتبط در جشنواره هاي فصلي مطبوعات و خبرگزاري هاي غرب كشور مصوب اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بكارگيري بخشي از اطلس فرهنگي جامع استان كردستان به فعاليت هاي پيشگيرانه فضاي مجازي و همكاري در بسط خدمات امور امنيت فضاي تبادل اطلاعات به عنوان دیگر مفاد این تفاهم نامه نام برد.

شاکری ادامه داد: پلیس فتای استان کردستان نیز براساس این تفاهم نامه اقداماتی همچون پشتیبانی از فعالیت های علمی - پژوهشی فضاي مجازي (سايبر) به ویژه سراي روزنامه نگاران استان كردستان، هماهنگي با مراجع ذيربط سازماني برای عملياتي کردن آموزش، فرهنگ سازی، تربیت نیروی انسانی و اطلاع رسانی جامعه هدف تحت پوشش فرهنگ و ارشاد اسلامي شامل ارایه همايش، نشست هاي موضوعي و کارگاه هاي آموزشي و همکاری با رسانه هاي الكترونيك فعال در استان از جمله پايگاه هاي اطلاع رساني و خدمات الكترونيك در زمینه تعریف، برگزاری و ارزیابی دوره های آموزشی افتا و صدور گواهی های لازم را برعهده خواهد داشت.

وی یادآور شد: برگزاري مسابقات موضوعي از طريق کمیته تخصصي مشترك موضوع اين تفاهم نامه با همکاری سراي روزنامه نگاران استان كردستان، برپایی نمایشگاه های تخصصی، همکاری با مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی به منظورارتقای دانش عامه و علی الخصوص کارشناسان، مدیران وافراد ذیربط در زمینه افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات)، همکاری با بنگاه های انتشاراتی و پایگاه اطلاع رسانی در زمینه تهیه و ویرایش مطالب، کنترل کیفی و کمی کتب و جزوات محتوا در زمینه افتا از دیگر تعهدات پلیس فتای استان در این تفاهم نامه است.

رئیس پلیس فتای استان کردستان بیان کرد: ظرفیت سازی و توانمندسازی انجمن ها، موسسات فرهنگي، هنري، ادبي و قرآني و كانون هاي فرهنگي، هنري مساجد و كانون هاي آگهي و تبليغاتي در زمینه افتا با توجه به شرح وظایف، توان و تخصص آنها، همكاري، هماهنگي، نظارت و ارزيابي بر پایگاه های اطلاع رسانی استان از طريق كميته تخصصي مشترك موضوع تفاهم نامه، مشاوره در امور بومی کردن استانداردهای امنیتی و برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت از دیگر مفادی است که در این تفاهم نامه است.