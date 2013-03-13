اجرای طرح یارانه سبز برای تحول بخش کشاورزی/ برای جهاد اقتصادی آمدم

محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این امر سبب اشتغال و تولید در کشور شده و امنیت غذایی ایجاد خواهد کرد.



وی افزود: عملی شدن طرح یارانه سبز به بخش کشاورزی، نه تنها باعث به تورم نمی شود، بلکه موجب کاهش تورم نیز خواهد شد.



نامزد انتخابات ریاست جمهوری، با تاکید بر اینکه من برای جهاد اقتصادی به صحنه می آیم و به دنبال ریاست نیستم، گفت: زمانی جان خود را در صحنه گذاشتیم اما امروز آبرو و حیثیت خود را گذاشته و به میدان آمدیم.



رضایی با بیان اینکه اکنون ایران اسلامی در شرایطی به سر می برد که اگر تحلیل درستی نشود ممکن است نتیجه لازم را برای آینده نگیریم، گفت: مهم ترین مساله امروز کشور مباحث اقتصادی بوده و حادترین آن گرانی است.



وی اضافه کرد: متاسفانه بدون حساب و کتاب قیمت ها بالا می رود و قدرت خرید مردم نیز کاهش می یابد.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه بیکاری قشر تحصیل کرده یکی از مسائل کشور است، اضافه کرد: در کنار گرانی و بیکاری مسائل دیگری وجود دارد که مثل این دو نمی باشد.



رضایی با اشاره به اینکه اعتیاد به پدیده بدی در کشور تبدیل شده که جوانان ما را تهدید می کند، خاطرنشان کرد: این مواد مخدر به شدت خطرناک است که رقم آن به شدت افزایش یافته است.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شدت اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران را در سالهای پس از انقلاب بی سابقه توصیف کرد وگفت: هیچ کدام از تحریم های سابق از شورای امنیت سازمان ملل بیرون نیامد که تحریم های فعلی ما از این دست می باشد که بر هر حکومتی چنین تحریم هایی وارد شد سقوط کرده است.



رضایی تصریح کرد: اکنون بعضی ها این مشکلات را می بینند دلسرد می شوند، و دشمنان می آیند روی این دلسردی ها کار می کنند و علیه کارآمدی نظام حرف می زنند.



داوطلب انتخابات ریاست جمهوری، با اشاره به اینکه گروهی در کشور به آینده امیدوارند و مطمئن می باشند که راهی به سوی آینده باز می شود،افزورد: در بین این گروه، عده ای فقط شعار می دهند و راهکاری ارائه نمی کنند ولی طیف دیگر کسانی هستند که امید و برنامه داشته و مطمئن می باشند که با سربلندی شرایط را پشت سر خواهند گذاشت.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه هدف دشمنان این است که ارزش پول ملی را به حداقل میزان ممکن برسانند، گفت: اگر پول ملی ساقط شود اقتصاد دولت ساقط شده و اقتصاد خانوار هم تضعیف خواهد شد.



رضایی با اشاره به اینکه سقوط پول ملی چیز کاملا جدید است و آنان به شدت مراقب هستند تا شکست نخورند، بیان داشت: دشمنان تمام راهکارهایی که احتمال می دادند انجام دهیم را شناسایی کردند که با این احوال راهکارهایی وجود دارد که می توانیم از تحریم ها عبور کرده و این آزمون را پشت سر گذاریم.