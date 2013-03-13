495 طرح اشتغالزایی مددجویان کهگیلویه و بویراحمد با همکاری بانک تجارت اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی ظهر چهارشنبه در نشست با مدیرعامل بانک تجارت استان، گفت: 239مورد طرح اشتغال زایی و 256 مورد طرح های مشاغل خانگی برای مددجویان تحت حمایت این نهاد با همکاری بانک تجارت از ابتدای سال جاری تاکنون اجرایی شده است.

وی بیان داشت: تلاش ما این است که مشکلات مددجویان به حداقل برسد و مددجویان برای ارتقاء عزت نفس و کرامت انسانی خود به سمت اشتغال روی آورده و با خودکفایی از گردونه حمایت این نهاد خارج شوند.

فرهادی میزان تسهیلات پرداختی بانک تجارت به مددجویان را در سال جاری 9میلیارد و 730 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: از این مبلغ هفت میلیارد و 170 میلیون ریال برای طرح های خوداشتغالی و دو میلیارد و 560 میلیون ریال آن برای طرح های مشاغل خانگی پرداخت شده است.

وی با تقدیر از همکاری بانک تجارت در راستای ارائه تسهیلات به مددجویان کمیته امداد، عنوان کرد: امید است این تعاملات در سال آینده نیز مستمر و متداوم باشد و بانک تجارت استان کمیته امداد را در هدایت مددجویان به سمت خودکفایی یاری کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، موفقیت کمیته امداد در ارائه خدمات به مددجویان را نتیجه همکاری همه جانبه سایر ادارات و به خصوص بانکهای عامل عنوان کرد.