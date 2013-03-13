هفت سد در کشور آماده افتتاح و آبگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولی ها ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای قزوین که در سالن اجتماعات شرکت توزیع نیروی برق قزوین برگزار شد اظهار داشت: بعد از شش سال خشکسالی خدا را شاکریم که بارندگی های اخیر در مناطق مختلف کشور نوید فصل خوب و سال پر آبی را می دهد.



وی افزود: خوشبختانه در زمینه سد سازی قابلیت های فراوانی داریم و با هر سازه، ساختگاه و هر شرایطی قادر به ساخت سدهای تخصصی هستیم و در حالی که در قبل از انقلاب تنها 19 سد در کشور داشتیم در سایه تلاش و تحمل سختی ها در دو سال گذشته بیش از 26 سد آماده بهره برداری شده است.



حاج رسولی ها تصریح کرد: در برنامه سوم پیش بینی شده بود در هر سال شش سد ساخته شود که در برنامه چهارم بیش از 33 سد به بهره برداری رسید که بیانگر توانمندی و ظرفیت تخصصی کشورمان در این بخش است.



مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آبی ایران یادآورشد: در یک سال گذشته 10 میلیارد و 900 میلیون مترمکعب به حجم ذخیره آبهای کشور اضافه شده و از 37 میلیارد به 50 میلیاردمترمکعب رسیده است.



وی از اهتمام جدی استانداران کشور به موضوع آب تشکر کرد و افزود: خوشبختانه با درک اهمیت آب از سوی استانداران می توانیم از این ظرفیت و توان برای اجرای طرح های آبی در استانها بیشترین استفاده را ببریم.



این مسئول در خصوص جابجایی مدیران شرکت های آب منطقه ای نیز یادآورشد: دوران مدیریت حدود سه تا چهارسال است و جابجایی ها برای ایجاد تحول و تغییرات اساسی و بهره گیری از اندیشه های جدید ضروری و حیاتی است تا از ایستایی جلوگیری شود.



وی ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند کیومرث دانشجو مدیرعامل سابق، حمید قزوینی را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای قزوین معرفی کرد.



در این مراسم لوح تقدیر از سوی حاج رسولی ها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و احمد عجم استاندار قزوین به دانشجو اهدا شد.

