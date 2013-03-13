پژوهشگر گنابادي موفق به کسب رتبه دوم کشوری همایش علمی سمپاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خاكستاني ظهر چهارشنبه در محل آموزش و پرورش گناباد اظهار كرد: پژوهشگر فرزانه نعیمه اولیائی سال سوم رشته ریاضی فیزیک با حضور در همایش علمی سمپاد موفق به کسب رتبه دوم کشوری شد.

رئيس آموزش و پرورش گناباد با تبریک این افتخار بزرگ به جامعه فرهنگیان و دانش آموزان، افزود: دانش آموزان گناباد همیشه در عرصه های علمی و فرهنگی و پژوهشی خوب درخشیده اند.

خاكستاني گفت: پژوهشگر فرزانه نعیمه اولیائی با حضور در همایش علمی سمپاد و ارائه طرح اثر ضد استرس و ضد درد روی گیاه درمنه موفق به کسب رتبه دوم کشوری شد.

وي تصريح كرد: در مجموع در دو سال گذشته 24 نفر به المپیاد های علمی کشور راه یافته اند که اینها همه نشان لیاقت و توانمندی دانش آموزان اين شهرستان را می رساند.

رئيس آموزش و پرورش گناباد در ادامه از برگزاري سومین جشنواره جابربن حیان در گناباد خبر داد و افزود: اين جشنواره با 220 اثر برتر در محل کانون فرهنگی تربیتی نرگس برگزار شد.

خاکستانی گفت: این نمایشگاه باهدف ایجاد رقابت بیشتر بین دانش آموزان در بحث تحقیق و پژوهش و ارتقاء توانمندیهای دانش آموزان صورت گرفته است.

رئيس آموزش و پرورش گناباد با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته بيان كرد: این جشنواره ابتدا با 450 اثر درسطح مدارس برگزار شده که پس از ارزیابی 220 اثر برتر به این نمایشگاه ارسال شده است.