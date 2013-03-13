معرفی مناسب و به موقع جاذبه های طبیعی و فرهنگی کردستان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در این رابطه اظهار داشت: فعالان رسانه های جمعی و متولیان امر میراث فرهنگی و گردشگری باید طبیعت زیبای استان و فرهنگ غنی و سرشار از محبت و مهمان نوازی کردستانی ها را به بهترین نحو ممکن به اطلاع هم وطنان سراسر کشور برسانند.

وی افزود: فرهنگ غنی مردم استان فرهنگی کردستان در کنار جذابیت های طبیعی بکر و زیبای منطقه و برقراری امنیت پایدار طی چند سال اخیر شرایط مناسبی را برای انتخاب این استان به عنوان مقصد سفرهای نوروزی هموطنان سراسر کشور فراهم آورده است.

استاندار کردستان ادامه داد: در ایام تعطیلات سال جاری کردستانی ها میزبان بیش از سه میلیون و 500 هزار مسافر بودند که امیدواریم این آمار در سال جاری بیشتر شود.

شهبازی توجه ویژه دولت نهم و دهم را به عمران شهری و فراهم کردن زیرساخت های لازم در شهرهای استان برای مسافرین نوروزی عالی ارزیابی کرد و یادآور شد: بنا به اقدامات صورت گرفته در این بخش شرایط مساعدتری برای جذب گردشگران فراهم است.

وی فراهم کردن زیرساخت های لازم برای رونق بخشیدن به صنعت گردشگری در این استان فرهنگی را یکی از بهترین اقدامات برای توسعه اقتصادی منطقه عنوان کرد و بیان کرد: با توجه به زیرساخت ها و پتانسیل های موجود در این بخش، لازم است اقدامات بهتری صورت پذیرید که اطلاع رسانی مناسب در فصول گردشگری بهترین فرصت برای تحقق این امر است.

استاندار کردستان تعامل، همراهی و مشارکت همه دستگاه های اجرایی و خدماتی با متولیان امر گردشگری استان در راستای فراهم کردن بهترین شرایط پذیرایی و استقبال از مسافرین به ویژه در زمینه راهنمایی و اسکان آنها را بسیار ضروری دانست و بر آن تاکید کرد.

شهبازی بر حضور بیشتر نیروهای امدادی در مسیر جاده های استان کردستان تاکید کرد و گفت: با تمام امکانات و تلاش شبانه روزی باید شرایط را برای تامین رفاه مسافرین نوروزی به بهترین نحو ممکن فراهم کنیم.

وی نظارت بیشتر براصناف، بازار و واحدهای خدمات رسان در سطح استان را از سوی دستگاه های نظارتی در ایام نوروز بسیار مهم عنوان کرد و افزود: با تمام توان باید با افراد متخلف در این عرصه برخورد شود.