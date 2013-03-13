ارائه آموزش مفاهيم قرآن به 392 هزار نفر در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سيد جواد عظيمي اظهار كرد: در اين دوره آموزشي كه با مشاركت خواهران و برادران علاقمند از سراسر كشور برگزار شد، در پايان به قبول شدگان در دوره گواهينامه مفاهيم در سطوح يك، دو و سه اعطا شد.

وي ادامه داد: اين دوره آموزشي در طول سال 91 به صورت غيرمتمركز از سوي موسسه بيت القرآن امام علي(ع) و با حمايت و مشاركت دارالقرآن الكريم سازمان تبليغات اسلامي استان قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام عظيمي همچنين از برگزاري يك دوره آموزش مفاهيم قرآن كريم با مشاركت بيش از 85 هزار نفر از سراسر كشور خبر داد و گفت: اين دوره آموزشي توسط موسسه قرآن جبرئيل امين و با حمايت و نظارت دارالقرآن الكريم قم برگزار شد و در پايان به قبول شدگان در دوره گواهينامه اعطا شد.

مسئول دارالقرآن الكريم قم همچنين از برگزاري دوره آموزشي حفظ قرآن كريم با مشاركت 5 هزار نفر خبر داد و اظهار كرد: اين دوره آموزشي توسط موسسه قرآني جبرئيل امين و با حمايت و نظارت دارالقرآن الكريم قم برگزار شد.

وي ادامه داد: مدت اجراي اين دوره آموزشي 3 ساله است و بيش از 5 هزار نفر از سراسر كشور از ابتداي امسال در اين طرح مشاركت كردند.

به گفته حجت‌الاسلام عظيمي در پايان اين دوره آموزشي گواهينامه حفظ قرآن كريم به قبول شدگان اعطا مي‌شود.

