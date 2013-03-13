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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۱۹

عظیمی خبر داد:

ارائه آموزش مفاهيم قرآن به 392 هزار نفر در قم

ارائه آموزش مفاهيم قرآن به 392 هزار نفر در قم

قم - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الكريم سازمان تبليغات اسلامي استان قم گفت: بيش از 392 هزار نفر به همت دو موسسه قرآني و با حمايت و نظارت دارالقرآن الكريم قم در آموزش غيرحضوري مفاهيم قرآن كريم شركت كردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سيد جواد عظيمي اظهار كرد: در اين دوره آموزشي كه با مشاركت خواهران و برادران علاقمند از سراسر كشور برگزار شد، در پايان به قبول شدگان در دوره گواهينامه مفاهيم در سطوح يك، دو و سه اعطا شد.

وي ادامه داد: اين دوره آموزشي در طول سال 91 به صورت غيرمتمركز از سوي موسسه بيت القرآن امام علي(ع) و با حمايت و مشاركت دارالقرآن الكريم سازمان تبليغات اسلامي استان قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام عظيمي همچنين از برگزاري يك دوره آموزش مفاهيم قرآن كريم با مشاركت بيش از 85 هزار نفر از سراسر كشور خبر داد و گفت: اين دوره آموزشي توسط موسسه قرآن جبرئيل امين و با حمايت و نظارت دارالقرآن الكريم قم برگزار شد و در پايان به قبول شدگان در دوره گواهينامه اعطا شد.

مسئول دارالقرآن الكريم قم همچنين از برگزاري دوره آموزشي حفظ قرآن كريم با مشاركت 5 هزار نفر خبر داد و اظهار كرد: اين دوره آموزشي توسط موسسه قرآني جبرئيل امين و با حمايت و نظارت دارالقرآن الكريم قم برگزار شد.

وي ادامه داد: مدت اجراي اين دوره آموزشي 3 ساله است و بيش از 5 هزار نفر از سراسر كشور  از ابتداي امسال در اين طرح مشاركت كردند.

به گفته حجت‌الاسلام عظيمي در پايان اين دوره آموزشي گواهينامه حفظ قرآن كريم به قبول شدگان اعطا مي‌شود.
 

کد مطلب 2017960

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